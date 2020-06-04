Каждая пятая женщина сталкивалась с такой проблемой, как куперозная сетка на лице. Бороться с ней можно при помощи дорогой косметики. А тем, кто не желает тратить средства на крем по сумасшедшей цене, помогут овощи с огорода. Какие – знает эксперт «Все буде добре» врач-косметолог Ирина Богалика. Подробнее – в нашем материале.

Ирина Богалика – врач-дерматолог, которая практикует уже более 35 лет. Особенностью ее работы является уникальные рецепты 15–19 века на основе натуральных компонентов. Она поможет избавиться от купероза на лице при помощью маски, которую легко приготовить в домашних условиях.

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Куперозная сетка – это распространенная проблема. Причина ее может скрываться как в генетической предрасположенности к этому, в гормональных изменениях, связанных с беременностью, так и в реакции сосудов на питание, стрессы и внешние условия. Особенно негативно влияют на кожу, склонную к куперозу, жаркое солнце, сильный ветер и перепады температур.

Основной ингредиент для создания маски против куперозной сетки – это зеленый помидор. Это должны быть или зеленые помидоры, или недозрелые. В зеленых помидорах содержится витамин К, который обладает способностью снимать воспаление и успокаивать кожу лица, ретинол (витамин А), способствующий регенерации клеток и укрепляющий стенки капилляров, цинк, кальций, калий, фолиевая кислота и другие полезные для нашей кожи микроэлементы. Витамины В, РР, Е делают нашу кожу эластичной, стимулируют образование коллагена, делая капилляры и клетки кожи более защищенными и эластичными.

Ингредиенты для маски:

зеленый помидор

кукурузный крахмал

оливковое масло

Способ приготовления:

Помидоры надо очистить от кожуры, разделить на 4 части и смолоть в блендере (вместе с семенами). К 1 ст. л. пюре из помидоров добавить 1 ст. л. кукурузного крахмала или рисовой муки, 0,5 ч. л. оливкового масла.

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Применение:

Перед тем, как наносить маску, необходимо очистить лицо. Лучше это делать мицеллярной водой или чистящим гелем из оливкового серии. Маску держим 10–15 минут. Когда первый слой подсыхает, наносим повторно. После – все нужно смыть теплой водой. Чтобы получить эффект, маску следует наносить дважды в неделю.

Удивительно, но эффект будет заметен уже через 2 недели, то есть после 4-го использования!

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