Кабачковая икра с яблоками от Игоря Мисевича
05.06.2020
Необычный рецепт приготовления кабачковой икры предлагает кулинарный эксперт «Все буде добре» Игорь Мисевич. Чтобы разнообразить вкус привычного блюда, он добавил в нее… яблоко! Приготовленная по такому рецепту икра удивит вас богатством вкуса. Как сделать кабачковую икру с яблоком, читайте в пошаговом рецепте.
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Ингредиенты:
- Кабачок – 600-700 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Яблоки (лучше кислые) – 3-5 шт.
- Растительное масло для жарки
- А также: соль, зелень.
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Приготовление:
- На сковороде на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до легкого румянца.
- К луку добавить нарезанный на небольшие кубики кабачок. Тушить 10 минут.
- Затем добавить яблоки (желательно более кислые), очищенные от кожуры и натертые на крупной терке 3-5 шт., в зависимости от размера.
- Потушить до готовности – до выпаривания жидкости. Солить по вкусу.
- В конце необходимо добавить 3-4 дольки мелко нарезанного чеснока.
Яблоки здесь выступают заменой помидорам, давая приятный кисло-сладкий вкус. Можно сюда же добавить сладкий перец (в начале тушения), ну или же острый перец чили для тех, кто любит поострее.
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