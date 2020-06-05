Воск для эпиляции в домашних условиях: рецепт эксперта

Безболезненной эпиляции не бывает, хотя каждая реклама кричит об этом магическом свойстве. К тому же продавцы часто лгут про идеальный результат. Эксперт «Все буде добре» косметолог Татьяна Кушниренко знает, как сделать воск для эпиляции в домашних условиях, который с первого использования удивит вас своим конечным результатом. Итак, как приготовить воск для эпиляции дома, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Сахар – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Пчелиный воск – 1 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Приготовление и применение:

Растопить восковые гранулы на водяной бане, тщательно перемешать до густой консистенции. Наносить воск нужно специальными деревянными шпателями. Их можно купить в косметических магазинах или заказать в интернете. 100 штук таких шпателей стоит около 45 гривен.

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Свойства каждого компонента, входящего в состав воска:

Сахар – можно сказать, это главный ингредиент воска, основной фиксатор волосков.

Лимонный сок – естественная кислота очищает кожу, разъедает ороговевшие частички и делает кожу гладкой.

Пчелиный воск – обеззараживает, снимает воспаление, способствует регенерации тканей, оказывает обезболивающий эффект, увлажняет.

Мед – в данной процедуре создает детокс-эффект для кожи: очищает поры, чистит кожу от токсинов, способствует восстановлению здоровья кожи.

Все компоненты являются абсолютно безопасными для использования. Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость меда и пчелиного воска.

Вы можете заранее провести небольшой тест, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии: приложите небольшой кусочек продукта к коже в области запястья и подержите несколько минут. Если за это время у вас не появится покраснение, сыпь, зуд или другие признаки аллергии – можете смело использовать продукт.

Еще одно противопоказание – это поражения на коже. Если у вас есть открытые раны, порезы, царапины, ожоги, сыпь или бородавки на участке с нежелательными волосами, не следует наносить на эти места горячий воск. Лучше подождать до полного заживления. При эпиляции воском в зоне бикини удостоверьтесь, что у вас нет каких-либо дерматологических заболеваний. А в зоне бородавок проще удалять волосы с помощью обычного пинцета.

По поводу безболезненности считается, что болевой порог женщин и мужчин отличается. Это правда. Кроме того, у каждого все индивидуально. Именно поэтому никогда нельзя гарантировать, что, купив какой-то чудо-воск, вы вообще не почувствуете боли.

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После эпиляции используйте кремы, в составе которых есть витамины группы В или, например, такой успокаивающий компонент, как пантенол. Если говорить о народных методах избавления от боли, то можете попробовать лед перед эпиляцией. Он работает по принципу лидокаина, замораживая на время определенный участок кожи.

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