Сорбет из шелковицы и имбиря от Лизы Глинской
10.06.2020
Кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась секретом, как из шелковицы сделать очень полезный и неимоверно вкусный летний освежающий десерт. Шелковичный сорбет будет выглядеть изысканно и удивит ваших гостей!
Для начала приготовим съедобные креманки.
Ингредиенты:
- Пудра сахарная – 80 г
- Апельсиновый фреш – 30 мл
- Мелко натертая цедра одного крупного апельсина
- Мука – 30 г
- Растопленное сливочное масло – 30 г
- Миндальные хлопья – 1 ст. л.
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Приготовление:
- В кастрюле соединяем пудру, сок, цедру, муку, растопленное сливочное масло.
- Выливаем в форме блинов на противень, предварительно покрытый пергаментом, присыпаем миндальными хлопьями и отправляем в духовку при 170 ° С на 15 минут.
- Вынимаем блины и аккуратно перекладываем их на фигурную поверхность (удобно использовать для этого небольшие стеклянные креманки), формируем корзинки, даем остыть.
Теперь делаем сироп для сорбета.
Игредиенты:
- Сахар – 140 г
- Вода – 100 мл
Приготовление:
- Смешиваем воду и сахар.
- Варим на медленном огне, доводим до кипения.
- При 30 ° С перемешиваем.
И приступаем к завершающему этапу приготовления сорбета:
Ингредиенты:
- Замороженная шелковица – 500 г
- Корень имбиря – 50 г
Приготовление:
- Замороженные ягоды шелковицы перетираем в блендере. Добавляем натертый имбирь, смешиваем.
- Добавляем готовый сироп, перемешиваем вручную до однородной консистенции и сразу выкладываем шариками в готовые креманки.
- Подаем готовый сорбет в съедобных креманках, украшенный свежей мятой и ягодами шелковицы.
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Video: Сорбет из шелковицы и имбиря от Лизы Глинской
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