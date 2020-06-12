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3 оригинальных рецепта клубничного варенья от Жени Клопотенко

12.06.2020

В сезон клубники кулинар Женя Клопотенко бросает вызов классическому клубничному варенью. Он уверен, что ароматную ягоду можно законсервировать по-новому и намного вкуснее! Читайте три оригинальных рецепта клубничного варенья в нашем материале.

Клубничное варенье с базиликом

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 г
  • Сахар – 300 г
  • Базилик – 12 листочков
  • Розовый ликер или наливка – 50 мл

Вам понадобится большая сковорода с высокими стенками. Если у вас такой нет, вы можете взять высокую широкую кастрюлю с толстым дном.

Приготовление:

  1. Высыпаем клубнику и сахар в сковороду, ставим на большой огонь
  2. Добавляем розовый ликер или наливку.
    Секрет: Жарить варенье нужно на большом огне, тогда клубника не успеет пустить много сока, сахар начнет быстро таять, ягоды будут карамелизироваться и останутся целыми.
  3. Как только смесь закипит и начнет пениться, снимаем пену.
  4. Когда пена перестанет образовываться и сахар станет красным, добавляем целые листья базилика. С этого момента варим 5―7 минут.
  5. Разливаем в стерилизованные банки, закатываем.

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Клубничное варенье с можжевеловыми шишками

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 г
  • Сахар – 300 г
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Можжевеловые шишки – 5 шт.

Приготовление:

  1. В огнеупорную посуду положить ягоды, можжевеловые шишки, добавить лимонный сок.
  2. Сахар высыпать в отдельную огнеупорную посуду.
  3. Поставить обе посудины в духовку с температурой 175 градусов на 30 минут.
  4. Достать из духовки ягоды и расплавившийся сахар (в процессе тепловой обработки сахар превращается в сироп карамельного цвета и придаст варенью карамельный вкус).
  5. Соединить ягоды и сахар. Поставить варенье в духовку еще на 5―7 минут.
  6. Выложить в стерилизованные банки, закатать.

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Клубничное варенье с перцем и шоколадом

Ингредиенты:

  • Клубника – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Горький шоколад – 100 г
  • Перец чили – 1 шт.

Приготовление:

  1. Клубнику почистить, вымыть, просушить.
  2. Перец чили очистить от семян, нарезать мелкими кубиками.
  3. Засыпать перец 1 ст. л. сахара на 2―3 часа.
  4. Засыпать клубнику сахаром, оставить на 2–3 часа.
  5. Довести ягоды до кипения, варить на слабом огне, постоянно помешивая, до средней густоты (15―20 минут).
  6. Добавить в проваренные ягоды перец чили, довести до кипения.
  7. Положить кусочки шоколада, размешать.
  8. Готовый конфитюр разлить в стерилизованные баночки, закатать. Хранить в холодильнике.

Для тех, кто не любит очень острое, перца можно добавить в два раза меньше. Так варенье будет иметь еле уловимый острый привкус.

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