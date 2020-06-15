Творожные кексы для детей
15.06.2020
Творог содержит немало полезных витаминов и микроэлементов. Однако дети не всегда любят этот продукт. Но существует секретное блюдо из творога, от которого малыши не в силах отказаться. Читайте рецепт творожных кексов для детей в нашем материале.
Ингредиенты:
- Яйца ― 6 шт. (разделенные на белки и желтки)
- Сахар ― 6 ст. л.
- Творог (мягкий, не зернистый, 5%) ― 400 г
- Соль ― 2 щепотки
- Лимонный сок – несколько капель
- Мука ― 4 ст. л.
- Взбитые сливки, ягоды для украшения.
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Приготовление:
- Сначала разогреем духовку до 180 градусов. Далее взбиваем белки с солью и лимонным соком в одной тарелке, а желтки с сахаром — в другой.
- К взбитым желткам добавляем творог и тщательно перемешиваем.
- Берем взбитые белки и осторожно смешиваем их с тестом.
- Теперь сквозь сито, сразу перемешивая, добавляем в тесто муку. Распределяем тесто по формочкам для кексов. Ставим кексы на 15 минут в духовку.
- Когда кексы будут готовы, украшаем их взбитыми сливками и ягодами.
Приятного аппетита!
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Video: Творожные кексы для детей
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