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Творожная запеканка «как в садике»: рецепт Лизы Глинской

16.06.2020

Наверняка все помнят творожную запеканку, которую нам готовили в детском саду! Она не только очень вкусная, но и полезная. Приготовьте творожную запеканку «как в садике» по рецепту Елизаветы Глинской. Процесс приготовления такого завтрака займет 10 минут, после чего вы получите вкусное и сытное блюдо!

Ингредиенты для творожной запеканки «как в садике»:

  • Творог (жирностью не менее 9%) – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Манка – 2 ст. л. без горки
  • Цедра и сок половинки апельсина
  • Сливки (жирностью не менее 20%) – 150 мл

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творожная запеканка как в садике

Приготовление творожной запеканки «как в садике»:

  1. Все ингредиенты тщательно взбить с помощью блендера.
  2. Смазать форму сливочным маслом, присыпать манкой и вылить туда творожную массу.
  3. Отправить в духовку при 175 градусах на 40 минут.
  4. Затем уменьшить температуру до 150 градусов и продержать еще 40 минут.
  5. Сделайте запеканку с вечера и оставьте в форме до утра.
  6. Подавайте творожную запеканку к завтраку со сметаной или вареньем.

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