Как приготовить клубничную наливку? Простой рецепт
17.06.2020
Любите клубнику и хотите наслаждаться вкусом ягоды не только летом, но и зимой? Специально для вас победительница львовского фестиваля наливок Оксана Высочанская рассказала простой пошаговый рецепт заготовки клубники – ягодной наливки. С ним справится даже новичок!
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Ингредиенты:
- Ягоды (смесь клубники и земляники) – 500 г
- Сахар – 250 г
- Водка – 500 мл
- Вода (кипяченая) – 1 ст.
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Приготовление клубничной наливки в домашних условиях:
- Ягоды залить водкой, настаивать 2 недели в банке под крышкой в темном прохладном месте. Затем процедить водку.
- Проспиртованные ягоды засыпать сахаром, слегка примять.
- Дать настояться 2 недели в банке под крышкой. Процедить ягодный сироп.
- Ягоды залить кипяченой водой, чтобы собрать остатки сока. Еще раз отцедить.
- Смешать отцеженную воду с ягодным сиропом и настоянной водкой.
- Настаивать наливку 2-3 недели в банке под крышкой в темном прохладном месте.
Рецепты сразу нескольких наливок от Оксаны Высочанской смотрите в видео прямо сейчас!
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