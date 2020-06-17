Любите клубнику и хотите наслаждаться вкусом ягоды не только летом, но и зимой? Специально для вас победительница львовского фестиваля наливок Оксана Высочанская рассказала простой пошаговый рецепт заготовки клубники – ягодной наливки. С ним справится даже новичок!

Больше по теме: Десерт «Горячая черешня» от повара Марины Шевченко

Ингредиенты:

Ягоды (смесь клубники и земляники) – 500 г

Сахар – 250 г

Водка – 500 мл

Вода (кипяченая) – 1 ст.

Больше по теме: Пошаговый рецепт малиновой наливки

Приготовление клубничной наливки в домашних условиях:

Ягоды залить водкой, настаивать 2 недели в банке под крышкой в темном прохладном месте. Затем процедить водку. Проспиртованные ягоды засыпать сахаром, слегка примять. Дать настояться 2 недели в банке под крышкой. Процедить ягодный сироп. Ягоды залить кипяченой водой, чтобы собрать остатки сока. Еще раз отцедить. Смешать отцеженную воду с ягодным сиропом и настоянной водкой. Настаивать наливку 2-3 недели в банке под крышкой в темном прохладном месте.

Рецепты сразу нескольких наливок от Оксаны Высочанской смотрите в видео прямо сейчас!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре