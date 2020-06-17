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Как приготовить клубничную наливку? Простой рецепт

17.06.2020

Любите клубнику и хотите наслаждаться вкусом ягоды не только летом, но и зимой? Специально для вас победительница львовского фестиваля наливок Оксана Высочанская рассказала простой пошаговый рецепт заготовки клубники – ягодной наливки. С ним справится даже новичок!

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Ингредиенты:

  • Ягоды (смесь клубники и земляники) – 500 г
  • Сахар – 250 г
  • Водка – 500 мл
  • Вода (кипяченая) – 1 ст.

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Приготовление клубничной наливки в домашних условиях:

  1. Ягоды залить водкой, настаивать 2 недели в банке под крышкой в темном прохладном месте. Затем процедить водку.
  2. Проспиртованные ягоды засыпать сахаром, слегка примять.
  3. Дать настояться 2 недели в банке под крышкой. Процедить ягодный сироп.
  4. Ягоды залить кипяченой водой, чтобы собрать остатки сока. Еще раз отцедить.
  5. Смешать отцеженную воду с ягодным сиропом и настоянной водкой.
  6. Настаивать наливку 2-3 недели в банке под крышкой в темном прохладном месте.

Рецепты сразу нескольких наливок от Оксаны Высочанской смотрите в видео прямо сейчас!

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