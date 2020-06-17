Участница шестого сезона шоу «Холостяк» Иванка Клевчук знает, как похудеть в талии, не прибегая к физическим упражнениям! Как сделать тонкую талию при помощи жирных сливок, она рассказала на проекте «Все буде добре». Читайте рецепт обертывания с медом и жирными сливками от Иванки в нашем материале.

Для маски вам понадобится:

подогретые сливки 33% – 2 ч. л.

имбирный порошок – 0,5 ч. л.

мед – 2 ст. л.

эфирное масло герани – 3 капли

эфирное масло корицы – 3 капли

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Приготовление и применение:

Для начала нужно смешать сливки с имбирём и медом и оставить настояться на полчаса. В сливках содержится большое количество молочной кислоты, которая придает коже упругость. Имбирь выступает активным жиросжигателем, а мед содержит ферменты, которые выравнивают рельеф кожи. Добавить три капли эфирного масла герани. Оно тонизирует кожу. Добавить три капли эфирного масла корицы – оно стимулирует обмен веществ. Нанести смесь на живот активными массажными движениями. Замотать пищевой пленкой и держать 10 минут. Снимать маску лучше под контрастным душем, который также ускоряет обмен веществ.

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За две недели применения маски Иванка уменьшила объем животика на 2 см. Маска будет хорошим вспомогательным средством при похудении, но помните: самым эффективным методом формирования тонкой талии будут упражнения на косые мыщцы живота.

Смотрите на видео прямо сейчас упражнения для уменьшения талии и рецепт обертывания:

Video: Как сделать тонкую талию при помощи жирных сливок Как похудеть в талии и сделать ее тоньше? Оригинальный совет от Иванны Клемчук – обертывание из жирных сливок. Как сделать талию тонкой, не вставая с дивана, – рецепт тут

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