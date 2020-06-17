Как сделать тонкую талию при помощи жирных сливок
Участница шестого сезона шоу «Холостяк» Иванка Клевчук знает, как похудеть в талии, не прибегая к физическим упражнениям! Как сделать тонкую талию при помощи жирных сливок, она рассказала на проекте «Все буде добре». Читайте рецепт обертывания с медом и жирными сливками от Иванки в нашем материале.
Для маски вам понадобится:
- подогретые сливки 33% – 2 ч. л.
- имбирный порошок – 0,5 ч. л.
- мед – 2 ст. л.
- эфирное масло герани – 3 капли
- эфирное масло корицы – 3 капли
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Приготовление и применение:
- Для начала нужно смешать сливки с имбирём и медом и оставить настояться на полчаса. В сливках содержится большое количество молочной кислоты, которая придает коже упругость. Имбирь выступает активным жиросжигателем, а мед содержит ферменты, которые выравнивают рельеф кожи.
- Добавить три капли эфирного масла герани. Оно тонизирует кожу.
- Добавить три капли эфирного масла корицы – оно стимулирует обмен веществ.
- Нанести смесь на живот активными массажными движениями.
- Замотать пищевой пленкой и держать 10 минут.
- Снимать маску лучше под контрастным душем, который также ускоряет обмен веществ.
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За две недели применения маски Иванка уменьшила объем животика на 2 см. Маска будет хорошим вспомогательным средством при похудении, но помните: самым эффективным методом формирования тонкой талии будут упражнения на косые мыщцы живота.
Смотрите на видео прямо сейчас упражнения для уменьшения талии и рецепт обертывания:
Video: Как сделать тонкую талию при помощи жирных сливок
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