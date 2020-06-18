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Рецепты консервации из ревеня: компот и икра

18.06.2020

Благодаря рецептам своей бабушки Женя Поливода знает, как сделать необычную консервацию. В студии «Все буде добре» кулинар показал, как сварить компот из ревеня и как выглядит икра из ревеня и свеклы. Подробнее – в материале.

Компот из ревеня

Ингредиенты:

  • Ревень – 500 г
  • Вода питьевая – 2 л
  • Лимонная кислота – 1 ч. л.
  • Сахар – 150 г
  • Каркаде – 2 ст. л.
  • Имбирь (тертый или молотый) – 1 ч. л.
  • Корица — 1 палочка
  • Бадьян звездочками – 3 шт.

Готовим компот из ревеня на зиму:

  1. Ревень промойте, почистьте и нарежьте кубиками.
  2. В сотейник налейте питьевую воду, доведите ее до кипения и всыпьте сахар. Проварите около 5 минут, чтобы сироп слегка загустел.
  3. В сахарный сироп высыпьте измельченный ревень, лимонную кислоту, каркаде, молотый или тертый имбирь, палочки корицы, звездочки бадьяна и проварите еще 6-8 минут.
  4. Простерилизуйте банки, залейте компот и плотно закройте крышками.

Компот может храниться в прохладном, темном, проветриваемом месте 8-12 месяцев.

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Икра из ревеня и свеклы

Ингредиенты:

  • Ревень – 500 г
  • Свекла – 500 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Растительное масло – 50 г
  • Уксус – 3 ст. л.
  • Сахар, соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте в сотейнике подсолнечное масло, добавьте измельченный лук и морковь.
  2. Обжаривайте лук и морковь, добаляйте туда по очереди измельченные в блендере свеклу, ревень и перец чили.
  3. Тушите смесь овощей примерно 40-50 минут.
  4. Выдавите в смесь два зубчика чеснока, влейте уксус, добавьте соль, сахар и перец по вкусу.
  5. Тушите свекольную икру еще 5-10 минут.
  6. Еще горячей разложите икру по стерилизованным банкам. После этого банки закупорьте и переверните.

Храните в прохладном темном месте.

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Video: Рецепты консервации из ревеня: компот и икра

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