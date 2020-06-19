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Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри

19.06.2020

Из-за активного солнца ваши волосы стали ломкими? С помощью одной маски можно восстановить волосы за неделю, – утверждает телеведущая Роза Аль-Намри. Если делать процедуру через день, то уже через неделю вы заметите эффект ламинирования волос!

роза аль намри

Рецепт маски для поврежденных волос:

  • Ланолин –  2 ст. л.
  • Касторовое масло – 3 ст. л.
  • Персиковое масло – ½ ст. л.
  • Вода – ½ ст.
  • Глицерин – 1 ч. л.
  • Шампунь  – 1 ч. л.
  • Яблочный уксус – ½ ч. л.
  • Манная крупа – 3 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Растопить ланолин в кастрюле, затем добавить касторовое масло.
  2. Добавить персиковое масло, тщательно перемешать и добавить воды.
  3. Хорошо перемешать. Снять с огня и добавить уксус и глицерин.
  4. Добавить шампунь, тщательно перемешать.
  5. Остудить немного смесь и добавить яйцо.
  6. После остывания нанести маску по всей длине волос и прочесать гребешком.
  7. Обмотать волосы пищевой пленкой и оставить на полчаса.
  8. Смывать маску нужно прохладной водой с шампунем.

ВАЖНО: эта маска не подлежит хранению, ее нужно использовать сразу.

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Video: Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри

Рецепт маски для поврежденных волос, который предлагает Роза Аль-Намри, обойдется вам всего в 40 гривен. Читайте рецепт маски для сухих и поврежденных волос в нашем материале

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