Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри
19.06.2020
Из-за активного солнца ваши волосы стали ломкими? С помощью одной маски можно восстановить волосы за неделю, – утверждает телеведущая Роза Аль-Намри. Если делать процедуру через день, то уже через неделю вы заметите эффект ламинирования волос!
Рецепт маски для поврежденных волос:
- Ланолин – 2 ст. л.
- Касторовое масло – 3 ст. л.
- Персиковое масло – ½ ст. л.
- Вода – ½ ст.
- Глицерин – 1 ч. л.
- Шампунь – 1 ч. л.
- Яблочный уксус – ½ ч. л.
- Манная крупа – 3 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
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Приготовление:
- Растопить ланолин в кастрюле, затем добавить касторовое масло.
- Добавить персиковое масло, тщательно перемешать и добавить воды.
- Хорошо перемешать. Снять с огня и добавить уксус и глицерин.
- Добавить шампунь, тщательно перемешать.
- Остудить немного смесь и добавить яйцо.
- После остывания нанести маску по всей длине волос и прочесать гребешком.
- Обмотать волосы пищевой пленкой и оставить на полчаса.
- Смывать маску нужно прохладной водой с шампунем.
ВАЖНО: эта маска не подлежит хранению, ее нужно использовать сразу.
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Video: Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри
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