Из-за активного солнца ваши волосы стали ломкими? С помощью одной маски можно восстановить волосы за неделю, – утверждает телеведущая Роза Аль-Намри. Если делать процедуру через день, то уже через неделю вы заметите эффект ламинирования волос!

Рецепт маски для поврежденных волос:

Ланолин – 2 ст. л.

Касторовое масло – 3 ст. л.

Персиковое масло – ½ ст. л.

Вода – ½ ст.

Глицерин – 1 ч. л.

Шампунь – 1 ч. л.

Яблочный уксус – ½ ч. л.

Манная крупа – 3 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

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Приготовление:

Растопить ланолин в кастрюле, затем добавить касторовое масло. Добавить персиковое масло, тщательно перемешать и добавить воды. Хорошо перемешать. Снять с огня и добавить уксус и глицерин. Добавить шампунь, тщательно перемешать. Остудить немного смесь и добавить яйцо. После остывания нанести маску по всей длине волос и прочесать гребешком. Обмотать волосы пищевой пленкой и оставить на полчаса. Смывать маску нужно прохладной водой с шампунем.

ВАЖНО: эта маска не подлежит хранению, ее нужно использовать сразу.

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Video: Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри Рецепт маски для поврежденных волос, который предлагает Роза Аль-Намри, обойдется вам всего в 40 гривен. Читайте рецепт маски для сухих и поврежденных волос в нашем материале