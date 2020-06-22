Хотите устроить родным сюрприз? Станьте для них посланником судьбы – приготовьте печенье с предсказанием. Пророчества и пожелания напишите на небольших кусочках бумаги, а мы научим вас, как приготовить и правильно свернуть печенье. Читайте пошаговый рецепт печенья с предсказанием в материале.

Ингредиенты:

Белки – 2 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Мука пшеничная – ½ стакана

Сахар – ½ стакана

Вода – 3 ст. л.

Соль – щепотка

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Приготовление:

Разогреть духовку до максимума. Белки хорошо взбить венчиком, добавить щепотку соли и взбивать, пока смесь не станет пениться. Добавить сахар и взбивать, пока белок не загустеет. Просеять муку и добавить масло, осторожно перемешать лопаткой до однородности. Добавить 3 ст. л. воды комнатной температуры, по желанию можно добавить ваниль. Консистенция должна напоминать густую сметану. На пергаменте нарисовать кружочки, обведя стакан карандашом, расстояние между ними должно быть не менее 2 см, чтобы будущие печенья не слиплись. Выложить на кружочки тесто толщиной 0,5 см. Поставить в разогретую духовку и выпекать печенье до готовности 3–4 мин. Пока печенье горячее, следует быстро снимать его лопаткой по одному и заворачивать. В центр круга положить записку, сложить его пополам, а затем согнуть печенье о стакан и положить в небольшую чашечку, чтобы оно держало форму, пока остывает.

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Video: Печенье с предсказанием: рецепт пошагово Читайте рецепт приготовления печенья с предсказаниями в материале

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