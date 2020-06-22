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Печенье с предсказанием: рецепт пошагово

22.06.2020

Хотите устроить родным сюрприз? Станьте для них посланником судьбы – приготовьте печенье с предсказанием. Пророчества и пожелания напишите на небольших кусочках бумаги, а мы научим вас, как приготовить и правильно свернуть печенье. Читайте пошаговый рецепт печенья с предсказанием в материале.

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Ингредиенты:

  • Белки – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – 2 ст. л.
  • Мука пшеничная – ½ стакана
  • Сахар – ½ стакана
  • Вода – 3 ст. л.
  • Соль – щепотка

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Приготовление:

  1. Разогреть духовку до максимума.
  2. Белки хорошо взбить венчиком, добавить щепотку соли и взбивать, пока смесь не станет пениться.
  3. Добавить сахар и взбивать, пока белок не загустеет.
  4. Просеять муку и добавить масло, осторожно перемешать лопаткой до однородности.
  5. Добавить 3 ст. л. воды комнатной температуры, по желанию можно добавить ваниль. Консистенция должна напоминать густую сметану.
  6. На пергаменте нарисовать кружочки, обведя стакан карандашом, расстояние между ними должно быть не менее 2 см, чтобы будущие печенья не слиплись. Выложить на кружочки тесто толщиной 0,5 см.
  7. Поставить в разогретую духовку и выпекать печенье до готовности 3–4 мин.
  8. Пока печенье горячее, следует быстро снимать его лопаткой по одному и заворачивать.
  9. В центр круга положить записку, сложить его пополам, а затем согнуть печенье о стакан и положить в небольшую чашечку, чтобы оно держало форму, пока остывает.

Смотрите подробности приготовления печенья с предсказаниями на видео прямо сейчас:

Video: Печенье с предсказанием: рецепт пошагово

Читайте рецепт приготовления печенья с предсказаниями в материале

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