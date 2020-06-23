Диетическая запеканка из лосося от Виталия Борисюка
23.06.2020
Завтрак может вас поразить, если он будет приготовлен из лосося, грибов и шпината! Вкусно начинать свое утро можно и нужно. Бюджетный рецепт запеканки из лосося от украинского актера Виталия Борисюка читайте в материале.
Ингредиенты:
- брюшки лосося – 300 г
- грибной бульон – 200 мл
- грибы – 100 г
- шпинат – 200 г
- замороженный зеленый горошек – 200 г
- мука – 1 ст.
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 1/3 ст.
- соль, перец – по вкусу
- свежий тимьян – 1/4 ч. л.
- зерна горчицы – 1/4 ч. л.
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Приготовление:
- Брюшки лосося нарезать на одинаковые небольшие кусочки и выложить равномерным слоем на пергамент для запекания, оставив свободные края.
- Залить в кастрюлю грибной бульон, добавить шпинат, размороженный зеленый горошек, тимьян, перец чили, щепотку соли.
- Довести до кипения и снять с огня.
- В миске смешать муку, нарезанный кубиками болгарский перец, сухую горчицу, яйцо и молоко до получения однородной массы.
- В форму с лососем вылить грибной бульон.
- Затем поверх равномерно выложить мучную массу. Завернуть края пергамента, связать их ниткой.
- Запекать 25 минут в духовке, предварительно прогретой до 180–200 градусов.
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Video: Диетическая запеканка из лосося от Виталия Борисюка
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