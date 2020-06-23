Может ли вкусный напиток быть полезным? Может! Сезон фруктов и ягод – отличная возможность в этом убедиться. Как приготовить клубничный смузи в домашних условиях? Узнайте простой рецепт витаминного коктейля в нашем материале!

Освежающий смузи в жаркие летние дни – это не только невероятно вкусно, но еще сытно и полезно. Приготовить его совсем не сложно. Для этого вам понадобится блендер, несколько ингредиентов и всего 5 минут свободного времени.

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Простой рецепт смузи из клубники

Ингредиенты на 1 порцию:

Клубника – около 10 ягод

Молоко (йогурт или мороженое) – 100–125 мл

Сахар или мед по желанию – 1 ст. л.

Лед – несколько кубиков

Нарежьте клубнику, поместите ее в блендер или кухонный комбайн, влейте молоко (миндальное и соевое также подойдут), добавьте лед (добавить его вы можете в готовый напиток или предварительно охладить стакан), измельчите все ингредиенты в блендере до однородной массы, добавьте сахар или мед, включите блендер еще на несколько секунд. Чтобы убедиться, что напиток придется вам по вкусу, сразу немного попробуйте. Если он оказался слишком сладким или жидким – добавьте несколько ягод, еще раз измельчив все составляющие.

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Также вы можете приготовить клубничный смузи с дополнительными ингредиентами, например:

Клубнично-мятный смузи

Ингредиенты на 2 порции:

Клубника – 5 ягод

Свежая мята – 1 пучок

Яблоко – 1 шт.

1 шт. Вода – 1 ст.

1 ст. Лайм – 1/2 шт.

Клубнично-банановый смузи

Ингредиенты на 1 порцию:

Клубника – 100 г

Банан – 1 шт.

Молоко или йогурт – 200 мл

Мед – 1 ст. л.

Лед

Наслаждайтесь вкуснейшими смузи из клубники!

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