Косметолог Ольга Метельская показала, как сделать маску из алоэ от прыщей в домашних условиях. Для закрепления эффекта она порекомендовала также лосьон из алоэ. Как приготовить маску и лосьон из алоэ, читайте в материале.

Маска из алоэ от прыщей

Голубая глина – 1 ч. л.

Сок алоэ – 1 ч. л.

Настойка календулы – 0,5 ч. л.

Масло виноградных косточек – 1 ч. л

Эфирное масло эвкалипта или чайного дерева – 3–4 капли

Вода – 1 ч. л. (если маска слишком густая)

Смешать глину с соком алоэ, выдавленным из листика через чеснокодавилку (если сок алоэ древовидного, разбавить водой 1:1). Добавить настойку календулы. В базовое масло (виноградных косточек) добавить несколько капель эфирного. Перемешать.

Нанести на лицо, избегая губ и кожи вокруг глаз, на 10 минут. Смывать теплой водой. Эффективнее маска из алоэ для лица от прыщей работает утром – с 08:00 до 12:00. Наносить 1–2 раза в неделю.

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Лосьон из алоэ

Сок алоэ – 2 ст. л.

Сухая ромашка – 1 ч. л. с горкой

Сухой зверобой – 1 ч. л.

Кипяток – 200 мл

Спиртовая настойка горькой полыни – 25 мл

Яблочный уксус – 1 ч. л.

Приготовить настой из сухой ромашки и зверобоя: травы залить кипятом, подержать на паровой бане 5 минут, затем настаивать 40 минут, процедить.

В процеженный отвар добавить настойку горькой полыни, яблочный уксус и сок алоэ.

Хранить в холодильнике не более двух недель. Использовать лосьон два раза в день. Перед нанесением дождаться, пока смоченный лосьоном ватный диск прогреется до комнатной температуры.

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Video: Маска из алоэ от прыщей: готовим в домашних условиях Как сделать маску из алоэ от прыщей в домашних условиях? Читайте материал, и вы узнаете рецепт маски из алоэ от косметолога Ольги Метельской

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