Скумбрия на гриле: рецепт пошагово
23.06.2020
Скумбрия приготовленная на гриле легко усваивается организмом и является прекрасным источником белка. Эта рыба содержит большое количество фосфора, йода, кальция, магния и цинка. Как приготовить скумбрию на гриле? Пошаговый рецепт от экспертов «Все буде добре» читайте в материале!
Ингредиенты для скумбрии на гриле:
- скумбрия – 3 шт.
- укроп – пучок
- петрушка – пучок
- шпинат – пучок
- цедра одного лимона
- подсолнечное масло – 3 ст. л.
- помидор – 2 шт.
- цуккини – 1 шт.
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Приготовление скумбрии на гриле:
- Зелень измельчить.
- Снять с рыбы обгорелую кожицу, фольгу смазать растительным маслом.
- Нарезать тонкими кольцами помидор, цуккини порезать слайсами.
- На фольгу поместить цуккини, рыбу, посыпать зеленью и цедрой лимона.
- Рыбу укрыть кружочками помидора, завернуть в слайсы цуккини.
- Завернуть рыбу фольгой и выпекать на барбекю на 5-7 минут.
Приятного аппетита!
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