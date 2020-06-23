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Скумбрия на гриле: рецепт пошагово

23.06.2020

Скумбрия приготовленная на гриле легко усваивается организмом и является прекрасным источником белка. Эта рыба содержит большое количество фосфора, йода, кальция, магния и цинка. Как приготовить скумбрию на гриле? Пошаговый рецепт от экспертов «Все буде добре» читайте в материале! Скумбрия на гриле

Ингредиенты для скумбрии на гриле:

  • скумбрия – 3 шт.
  • укроп – пучок
  • петрушка – пучок
  • шпинат – пучок
  • цедра одного лимона
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.
  • помидор – 2 шт.
  • цуккини – 1 шт.

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Приготовление скумбрии на гриле:

  1. Зелень измельчить.
  2. Снять с рыбы обгорелую кожицу, фольгу смазать растительным маслом.
  3. Нарезать тонкими кольцами помидор, цуккини порезать слайсами.
  4. На фольгу поместить цуккини, рыбу, посыпать зеленью и цедрой лимона.
  5. Рыбу укрыть кружочками помидора, завернуть в слайсы цуккини.
  6. Завернуть рыбу фольгой и выпекать на барбекю на 5-7 минут.

Приятного аппетита!

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