Клубничный пирог кростата от Елены Фроляк
24.06.2020
Телеведущая Елена Фроляк поделилась своим семейным рецептом летнего пирога с клубникой. Кростата — это изысканное лакомство родом из Италии. Кстати, этот пирог можно сделать не только из клубники, но и из любой сезонной ягоды или фрукта: малины, сливы, персика — в общем, из всего, чего угодно!
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Сахар – 10 г
- Цедра лимона – 2 ст. л.
- Сок 1 лимона
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Яблочный сок – 120 мл
- Щепотка соли
- Клубника – 500 г
- Сахар – 80 г
- Желатин – 10 г
- Брынза – 250 г
- Белок яичный – 1 шт.
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Приготовление:
- Муку смешать с цедрой лимона, сахаром, оливковым маслом, солью. Перемешать. Влить яблочный сок.
- Скатать тесто в шар, завернуть пленкой, отправить в холодильник на 30 минут.
- Раскатать тесто, положить в круглую форму, сделать из теста бортики.
- Накрыть фольгой, насыпать внутрь крупную соль. Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут.
- Замочить желатин в холодной воде на 10 минут.
- Мелко нарезать клубнику, оставить 2 шт. для украшения.
- Клубнику смешать с сахаром, соком лимона, желатином, перемешать. Добавить нарезанную брынзу.
- Взбить яичный белок, ввести в клубничную смесь. Все взбить в блендере.
- Влить готовый крем в корзинку из теста.
- Поставить в холодильник на 4 часа.
- Подавать охлажденным с кусочками клубники.
Video: Клубничный пирог кростата от Елены Фроляк
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