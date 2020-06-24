Тем, кто любит отдыхать на природе, знакома проблема комариных укусов. Несмотря на то, что многие из нас используют специальные спреи для отпугивания насекомых, все равно сталкиваются с проблемой укусов. Мы решили разобраться, что делать, если вас укусил комар, и какие средства использовать, чтобы унять зуд от комариных укусов.

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Как лечить комариные укусы

Укусы комара можно лечить мазями от солнечных ожогов, например, пантенолом. Это средство окажет успокоительное воздействие на кожу, а также снимет воспаление пораженного участка.

Еще одно средство – зубная паста, желательно, чтобы она содержала экстракт мяты, ментола или эвкалипта. Ароматизирующие вещества, содержащиеся в зубной пасте, также успокоят вашу кожу, снимут зуд и раздражение. После того, как паста высохнет, ее необходимо смыть теплой водой.

Хорошее средство от зуда после укуса комара – масло лаванды или чайного дерева. Просто хорошо натрите одним из масел пораженный участок кожи.

Тем, у кого нет аллергии на аспирин, может воспользоваться следующим рецептом: одну таблетку хорошо растереть, смешать с водой до состояния пасты и натереть место укуса.

Если под рукой нет ничего из вышеперечисленных средств, подойдет обычный лед. Его нужно просто приложить к месту укуса комара.

Мало кто знает, что и яблочный уксус также может помочь. Есть два варианта его использования: просто смочить ватный тампон и протереть место поражения кожи, или смешать яблочный уксус и кукурузную муку до состояния пасты, нанести на укусы, дождаться полного высыхания, затем смыть теплой водой.

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Аллергикам необходимо запастись еще и антигистаминным кремом или лосьоном. Обратите внимание на мази, содержащие комбинацию антигистаминов, болеутоляющих и кортикостероидов, поскольку они облегчают и боль, и зуд.

Запомните: не чешите укус комара, иначе вы можете усилить зуд и занести инфекцию! Теперь вы знаете, как лечить комариные укусы, и сможете быстро унять зуд от укусов с помощью простых средств прямо на пикнике. Берегите себя, и Все буде добре!

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