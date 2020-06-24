Запеканка из кабачков по рецепту експертов «Все буде добре»
24.06.2020
Запеканка из кабачков – это диетическое вкусное блюдо. Кулинарные эксперты программы «Все буде добре» поделились рецептом запеканки с остренькими кабачками. Читайте, как приготовить запеканку из кабачков, в материале.
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Ингредиенты:
- Кабачки – 7 шт. (среднего размера)
- Сливки 15% жирности – 100 г
- Творог 1% жирности – 500 г
- Сыр твердый Эмменталь– 200 г
- Перец чили свежий – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
Для маринада:
- Чеснок – 3 зуб.
- Оливковое масло – 100 мл
- Сахар – 2.ч.л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Уксус (бальзамико) – 3 ст. л. (можно заменить обычным уксусом – бальзамик дает оригинальный вкус)
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Приготовление:
- 5 кабачков нарезать вдоль на тонкие слайсы, засолить и оставить на 10–15 минут.
- Из чеснока, масла, сахара, уксуса, соли, перца и зелени приготовить маринад. 2 оставшихся кабачка нарезать тонкими узкими полосками и замариновать на 2–3 часа.
- В кастрюле разогреть сливки, добавить творог и нагреть до полного растворения.
- Натереть твердый сыр и тоже добавить в массу, нагревать до растворения.
- Разрезать перец чили и окунуть в сыр на несколько секунд (по вкусу).
- Яйцо взбить миксером и влить его в сырную массу.
- Кабачки промыть от соли и выложить в форму вместо теста.
- Сырную массу вылить сверху на основу из кабачков.
- Достать из маринада полоски кабачков и выложить на запеканку.
- Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.
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Video: Запеканка из кабачков по рецепту експертов «Все буде добре»
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