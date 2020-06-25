Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Очищающая маска с персиками

25.06.2020

Жара пересушивает кожу, и вы пытаетесь найти средство, которое поможет ее увлажнить? Увлажняющая маска с персиками очистит, защитит и напитает кожу всем необходимым во время жаркого лета. А делается такая увлажняющая маска всего из 4 ингредиентов. Каких? Узнайте из нашего материала.

маска из персиков

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. кашицы персика (или абрикоса)
  • 1 ч. л. кашицы свежего кабачка
  • 1 ч. л. миндального (или оливкового) масла
  • 2 ч. л. гречневой муки (можно перемолоть гречку в кофемолке)

IMAG0417

Приготовление:

  1. Персик (или несколько абрикосов) очистить от кожицы, удалить косточку.
  2. Если мякоть мягкая – растолочь в кашицу, если твердая – натереть на терку.
  3. Отрезать кусочек кабачка – натереть на мелкой терке.
  4. Соединить все ингредиенты в указанных пропорциях.
  5. Перемешать (слегка разминая).
  6. Должна получиться масса, внешне напоминающая очень густую сметану.

Применение:

Маску наносим на очищенную кожу лица на 10 минут (избегая области глаз и губ). Снимаем влажным ватным диском, остатки смываем прохладной водой. Наносим крем по типу кожи.

Маску делаем 1 раз в 6-7 дней.

Больше по теме: Антицеллюлитный сахарный скраб: рецепт Аниты Луценко

Польза ингредиентов

  1. Персик освежает кожу, делает ее эластичной, способен активизировать процесс переноса кислорода в ткани кожи, удерживать бесценную влагу в ее клетках.
  2. Мякоть абрикоса благотворно действует на кожу лица: освежает и омолаживает, делает кожу упругой и эластичной, предохраняет от чрезмерной сухости.
  3. Кабачок стимулирует обменные процессы в коже, увлажняет и очищает кожные покровы. Поможет избавиться от чрезмерной сухости, омолодить кожу, сделать ее упругой и эластичной.
  4. Гречневая мука укрепляет кровеносные сосуды и нервную систему, помогает при нарушении обмена веществ, способствует очищению кожи и выводу токсинов.

Больше по теме: Рецепты масок для лица в домашних условиях: топ-10    

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить