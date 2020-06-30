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Наливка с лепестками роз: рецепт от Оксаны Высочанской

30.06.2020

Вы в восторге от варенья с лепестками роз? Тогда вам точно придется по вкусу оригинальная наливка от Оксаны Высочанской! Лепестки чайной розы придают напитку невероятно утонченный и нежный вкус, который вы и ваши гости будут не в силах забыть!

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Ингредиенты:

  • Лепестки чайной розы – 100 г
  • Спирт (очищенный) – 60 мл
  • Вода (кипяченая) – 460 мл
  • Сахар – 140 г
  • Лимонная кислота – ½ ч. л.

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Приготовление:

  1. Лепестки роз залить кипятком (оставив 1/5 часть воды).
  2. Добавить лимонную кислоту, размешать до растворения.
  3. Поставить в холодное темное место на 2-3 дня.
  4. Отцедить жидкость.
  5. Приготовить сироп из сахара и оставшейся воды.
  6. Добавить сок из лепестков роз, перемешать.
  7. Добавить спирт, перелить в стеклянную банку, накрыть крышкой.
  8. Настаивать 2-3 недели в темном прохладном месте.

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