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Средство для загара своими руками

30.06.2020

Чтобы не обгореть на пляже, загорать нужно только утром или вечером, а также использовать качественные средства по уходу за кожей. И вовсе не обязательно покупать их в магазине. Как приготовить средство для загара и маску для обгоревшей кожи в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Средство для загара

Ингредиенты:

  • Натуральный молотый кофе – 50 г
  • Ореховое масло – 100 мг

Приготовление:

  1. Ингредиенты смешать, вылить в темную бутылочку и поставить в темное прохладное место на 7-14 дней.
  2. Время от времени баночку нужно взбалтывать, а по истечении срока отфильтровать полученную смесь.

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Маска для обгоревшей кожи

Ингредиенты:

  • Картошка отварная – 2 шт.
  • Сметана или кефир – 200 г

Приготовление:

  1. Измельчить картошку, добавить сметану или кефир. Все хорошенько смешать и поставить в холодильник на 10-15 минут.
  2. Наносить на кожу и держать минимум 40 минут. Маска поможет успокоить кожу, уменьшить волдыри и покраснение.

Video: Средство для загара своими руками

Средство для загара можно сделать всего из 2 простых ингредиентов. Рассказываем, как сделать средство для загара в домашних условиях и маску после загара, в материале

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