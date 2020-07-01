Искусственное дыхание и первая помощь на пляже

Обычная ссадина летом может привести к гангрене и даже ампутации, если ее неправильно обработать. Эксперты шоу «Все буде добре» рассказали о правилах первой помощи, которые могут спасти вам жизнь. Как делать искусственное дыхание и как обработать порезы и ссадины на пляже или на природе, читайте в нашем материале.



Летом даже маленькая рана может стать причиной нагноения и привести к заражению крови. Иногда врачам приходится принимать решение об ампутации пальца, руки или ноги, чтобы сохранить человеку жизнь. Что же делать при самых распространенных и самых опасных летних травмах: порезах и ссадинах, ушибах и травмах ныряльщика?

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Порезы и ссадины

Во-первых, нельзя наносить ни йод, ни зеленку на саму рану. Это очень агрессивные антисептики на спирту, которые раздражают поврежденную кожу и даже могут спровоцировать ожог тканей. Обожженные ткани отмирают, местный иммунитет кожи снижается, рана долго не заживает и может образоваться экзема – воспаление кожи или сыпь, проявление аллергической реакции, которая сформировалась из-за снижения местного иммунитета на месте ожога. Причем экзема может развиться как очень быстро – за нескольких минут, так и спустя несколько часов. В этом месте кожа краснеет, зудит, покрывается мелкими водянистыми волдырями. 20% пациентов обращаются к дерматологу именно с экземами, которые появляются из-за обработки ран йодом и зеленкой.

Валерий Ославский: «Я рекомендую обрабатывать раны более щадящими антисептиками, которые не содержат спирт и поэтому их можно наносить на рану: хлоргексидин или мирамистин. Также подойдет раствор йода на глицерине, йоддицерин. Его можно наносить на рану, но тампон с йоддицерином нельзя прикладывать к ране дольше, чем на 20 минут. Кроме того, йод сам по себе сильный аллерген, так что предварительно нанесите его на внутреннюю поверхность локтя. Если не будет зуда или покраснения – можете использовать».

Не стоит засыпать рану стрептоцидом – он перекрывает доступ кислорода и провоцирует образование плотной корочки. И именно эта корочка создает прекрасные условия для развития инфекции.

Правила обработки отличаются для мелких и глубоких порезов. При мелких порезах травмирована лишь кожа. При капиллярном кровотечении кровь выделяется капельками, и ее легко остановить. Самое лучшее лечение в таких случаях — промыть ранку чистой водой при помощи марлевого тампона, который можно сделать из отреза стерильного бинта. Также подойдет кусочек чистой ткани. Если таковой при себе нет, обратитесь к тем, кто на машине. Стерильный бинт есть в каждой аптечке водителя.

После промывания просушите рану с помощью бинта или марлевых салфеток. Рану не надо ни бинтовать, ни заклеивать пластырем, ни тем более обрабатывать мазью Вишневского – перекрывая доступ кислорода, вы создаете оптимальную среду для размножения бактерий. Доступ воздуха обеспечит быстрое заживление. Если есть кровотечение, прижмите слегка рану бинтом до полной остановки крови. Не используйте для этого пляжное или банное полотенце, ведь там полно бактерий, которые попадут в рану.

Промытую рану надо обработать перекисью водорода, ее можно лить на рану. Затем кожа вокруг раны обрабатывается йодом. Если порез на ступне, не бинтуйте ногу, а просто прикройте повязкой буквально в один-два слоя, чтобы предотвратить попадание грязи, но так, чтобы рана дышала.

Запомните, мелкие порезы и ссадины мыть мылом не стоит! Щелочь разъедает рану и повреждает ее края, в результате чего она становится больше и дольше заживает. Но есть случаи, когда именно мыло станет первой медицинской помощью: рану после укусов собак нужно промыть раствором хозяйственного 72% мыла, оно хорошо помогает в профилактике бешенства.

Что делать при глубоких порезах

К сожалению, на наших пляжах хватает битых бутылок, ржавых гвоздей, консервных банок. Раны от них гораздо опаснее предыдущих, поскольку чаще приводят к осложнениям. При глубоких порезах рассечена не только кожа, но и подкожный жир, мышцы глубиной 1,5-2 сантиметра. Такие порезы заживают очень долго и могут давать осложнения. В таких случаях рекомендуется сразу же обращаться к врачу и накладывать на глубокую рану швы – так она быстрее заживет и не останется широкого уродливого шрама.

Если нет возможности сразу обратиться к врачу, очень важно правильно оказать первую помощь, чтобы, когда вы все-таки доберетесь до него, рана не была воспалена.

4 правила первой помощи при глубоких порезах

Для начала надо остановить кровь – возьмите марлю или чистое полотенце, надавите на рану и подержите минут 10–15. Чтобы не допустить инфицирования раны, обработайте ее раствором фурацилина. Разведите 2 таблетки фурацилина в стакане теплой воды, смочите небольшой кусок марли и приложите к ране. Меняя тампоны в течение 5 минут промывайте рану. Затем тщательно смойте фурацилин чистой водой. Просушите рану салфеткой и обработайте вокруг раны спиртовым раствором йода или зеленки. Края раны сдвиньте как можно ближе (это помогает остановить кровь) и наложите повязку. Как только сможете, отправляйтесь в травмпункт. Если же вы на природе и у вас с собой нет аптечки и нечем промыть и обработать рану – остановите кровь и не тратьте время, немедленно отправляйтесь в травмпункт.

Обратиться в травмпункт надо в любом случае. «Грязные» травмы могут привести к заражению столбняком. Если вы старше 24 лет и не проводили ревакцинацию – вы в зоне риска. 60% случаев инфицирования столбняком заканчиваются летальным исходом. А в травмпункте вам обязательно сделают противостолбнячный укол. Даже если возбудитель столбняка попал в организм, прививка активизирует иммунитет и заставит организм интенсивно бороться с инфекцией. Если вы не делали прививку вовремя, но хотите закрепить иммунитет к столбняку на 10 лет, необходимо сделать 3 прививки подряд через месяц.

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Ушибы

Летом мы ходим в открытой обуви и по неосторожности можем ударить палец ноги. Эти травмы могут иметь даже более тяжелые последствия, чем глубокие порезы, хотя они абсолютно бескровные. Ни в коем случае нельзя растирать ушиб. Растирание ушибленного пальца может привести к тяжелому осложнению — закупорке вены сгустком крови. Тогда палец опухает и становится сине-бордового цвета. И это может закончиться ампутацией. Чтобы уменьшить боль, достаточно приложить к ушибу холод: можно подставить ногу под струю холодной воды, приложить лед. Если на следующий день боль в пальце не стихнет, обратитесь к травматологу.

Валерий Ославский: «Доказано, что при ударе о ножку стола скорость пальца равна 40—50 км/ч. Представьте себе автомобиль, налетающий на вас с такой скоростью! При ушибе можно повредить мягкую ткань или сухожилия, или сустав, или даже сломать кость. Боль дольше суток говорит о том, что там не просто ушиб, а есть более серьезные повреждения».

Незалеченная трещина пальца со временем приводит к артриту и постоянной боли через пару лет – при перемене погоды, зимой или даже при элементарной простуде. Это последствия того, что перелом зажил сам и неправильно.

Травмы ныряльщика



Прыгнуть с тарзанки или даже с рук, когда вас подкидывают два человека, – этого уже достаточно, чтобы получить ушиб о воду. И это не говоря уже про падения с излюбленных аттракционов: «банана» или гидроцикла. Именно на воде вы можете получить самые опасные летние травмы.

Существует заблуждение, что опасно нырять только «щучкой». На самом деле нырять опасно любым способом, если только вы не профессиональный спортсмен.

При самой легкой травме при ударе о воду кожа краснеет и печет. Смажьте ее обычным кремом. Если же после удара появляется тупая боль, синяк, а само место удара становится твердым, вызывайте скорую помощь. Эти симптомы могут свидетельствовать о внутреннем кровотечении в той области, которой вы ударились о воду. До приезда скорой необходимо приложить холодный компресс, таким образом можно приостановить внутреннее кровотечение. А это может спасти вам жизнь.

Однако вы не можете быть уверены, что после такого удара не пострадали селезенка, печень, позвоночник, поэтому все равно стоит обратиться к врачу.

Если при нырянии вы ударились животом о воду, немедленно обратитесь к врачу. Такой удар может привести к разрыву печени и селезенки. От этого возникает внутреннее кровотечение, и человек может умереть в течение суток. Ударившись спиной, можно отбить почки. Если вы ныряли «щучкой» и прыгали с высоты хотя бы двух метров – вы можете повредить позвоночник, неправильно выныривая из воды. Это случается, когда человек ныряет и сразу же, не проплыв под водой, пытается вынырнуть. У него прогибается поясница и повреждаются позвонки.

Валерий Ославский: «Но самое страшное, когда люди ныряют, не зная, какая глубина в речке. Прыгают вниз головой. А там дно! Если у человека перелом шейного отдела позвоночника, то симптомы пропустить невозможно: человек теряет сознание, может перестать дышать. В таких случаях главное, чтобы вовремя успела скорая помощь».

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А вот компрессия спинного мозга – это очень коварная травма. Опасность ее в том, что после удара о дно симптомы этой травмы проявляются не сразу. Сначала у человека может болеть или слегка кружиться голова, но потом симптомы проходят, и 2-3 часа человек чувствует себя прекрасно. За это время происходит отек мозга, и ствол мозга буквально вклинивается в шейный отдел позвоночника и сдавливает позвоночный столб. Только что активный человек просто падает без сознания. Друзья могут подумать, что он пьян, и даже не обратиться сразу за помощью. При такой травме в 7 из 10 случаев наступает летальный исход из-за того, что травма очень тяжелая, но люди вовремя не замечают, что она произошла, поэтому медицинская помощь приходит поздно.

Если вы знаете, что человек ударился о дно головой, сразу вызывайте скорую помощь. До приезда врачей сделайте мешочки с песком, например, заверните песок в полотенце и поместите вокруг шеи. Голову пострадавшего двигать нельзя. Если пляж не песчаный, зафиксировать шею и спину пострадавшего можно любыми подручными средствами.

Упав с гидроцикла или «банана», человек переворачивается и может ударяться спиной или боком – от боли при ударе о воду у человека может перехватить дыхание, в результате чего он может захлебнуться.

Валерий Ославский: «Если такое произошло, поскорее вытащите пострадавшего на берег, уложите на спину и освободите дыхательные пути от воды. Если пострадавший без сознания, вам надо вызвать «скорую» и сделать ему искусственное дыхание. Иначе человек может просто не дожить до приезда скорой помощи».

Правила искусственного дыхания

1) Поднимите подбородок пострадавшего одной рукой и запрокиньте назад его голову. Освободите от воды его верхние дыхательные пути. Если пострадал ребенок, достаточно перевернуть его вниз головой, держа за ноги. Взрослого уложите животом на свое согнутое колено и дождитесь, когда вытечет вода. Такая процедура занимает не более 10 секунд.

2) При отсутствии нормального дыхания зажмите нос пострадавшего, сделайте глубокий вдох, широко откройте рот и обхватите им рот пострадавшего. Сделайте 2 сильных выдоха через рот, продолжительность каждого выдоха – одна секунда.

3) Если дыхание не восстанавливается, пострадавший не двигается и не кашляет, начинайте массаж грудной клетки. Для этого двумя руками надавливайте на грудную клетку 30 раз. Но надавливать нужно в определенном месте: на два пальца выше мечевидного отростка (нижний конец грудины) – посередине между сосками.

Глубина движений – 4-5 сантиметров, скорость – 100 надавливаний в минуту (быстрее, чем одно надавливание в секунду).

Продолжайте чередовать 2 выдоха и 30 надавливаний до прибытия помощи. Заметьте, что соотношение надавливаний и выдохов остается неизменным, когда искусственное дыхание делает один человек или два человека. Если искусственное дыхание делают двое, один из них надавливает на грудную клетку 30 раз и останавливается на время, когда другой делает два сильных выдоха рот в рот.

Теперь вы знаете, как делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь при порезах, ушибах и травмах ныряльщика. Берегите себя, и все буде добре!

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