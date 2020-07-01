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Творожный торт без выпекания с черникой

01.07.2020

Не знаете, что приготовить из черники? Предлагаем рецепт творожного торта с черникой без выпекания. Эта ягода – одна из самых полезных в наших широтах. А кулинарный эксперт Татьяна Литвинова знает, как приготовить черничный торт без выпекания, чтобы сохранить всю пользу от ягоды. Читайте пошаговый рецепт творожного торта с черникой.

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Ингредиенты:

  • Песочное печенье 200 г
  • Сливочное масло 100 г
  • Сметана 500 г
  • Творог 750 г
  • Сахар 250 г
  • Сливки 200 г
  • Желатин 2 ст. л.
  • Черника 200 г
  • Мята для украшения

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Приготовление:

  1. Печенье размолоть в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и утрамбовать по дну разъемной формы. Поставить в холодильник на 1520 минут.
  2. Творог взбить в однородную массу с сахаром и частью сметаны.
  3. Замоченный в воде желатин растворить в горячих сливках. Добавить его в творожную массу.
  4. Разделить творожную массу на две части. Одна должна быть на четверть меньше второй. В меньшую часть добавить чернику и взбить. В большую часть влить оставшуюся сметану.
  5. Выложить массу по принципу пирога-«зебры»: поочередно по 46 столовых ложек то белой, то черничной начинки.
  6. Сделать рисунок «паутинка» с помощью кулинарной палочки.
  7. Торт отправить в холодильник до застывания на 34 часа.
  8. Украсить листиками мяты.

Приятного аппетита!

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Video: Творожный торт без выпекания с черникой

Творожный торт без выпечки: рецепт с черникой, который не нужно выпекать в духовке. Как приготовить вкусный творожный торт без выпекания - читайте в рецепте

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