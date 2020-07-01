Не знаете, что приготовить из черники? Предлагаем рецепт творожного торта с черникой без выпекания. Эта ягода – одна из самых полезных в наших широтах. А кулинарный эксперт Татьяна Литвинова знает, как приготовить черничный торт без выпекания, чтобы сохранить всю пользу от ягоды. Читайте пошаговый рецепт творожного торта с черникой.

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Ингредиенты:

Песочное печенье – 200 г

200 г Сливочное масло – 100 г

100 г Сметана – 500 г

500 г Творог – 750 г

750 г Сахар – 250 г

250 г Сливки – 200 г

200 г Желатин – 2 ст. л.

2 ст. л. Черника – 200 г

200 г Мята – для украшения

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Приготовление:

Печенье размолоть в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и утрамбовать по дну разъемной формы. Поставить в холодильник на 15 – 20 минут. Творог взбить в однородную массу с сахаром и частью сметаны. Замоченный в воде желатин растворить в горячих сливках. Добавить его в творожную массу. Разделить творожную массу на две части. Одна должна быть на четверть меньше второй. В меньшую часть добавить чернику и взбить. В большую часть влить оставшуюся сметану. Выложить массу по принципу пирога-«зебры»: поочередно по 4 – 6 столовых ложек то белой, то черничной начинки. Сделать рисунок «паутинка» с помощью кулинарной палочки. Торт отправить в холодильник до застывания на 3 – 4 часа. Украсить листиками мяты.

Приятного аппетита!

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Video: Творожный торт без выпекания с черникой Творожный торт без выпечки: рецепт с черникой, который не нужно выпекать в духовке. Как приготовить вкусный творожный торт без выпекания - читайте в рецепте