Блюда из кабачков: топ-5 самых вкусных рецептов
Блюда из кабачков очень полезные! Из этого уникального овоща можно приготовить все, что душе угодно, – от салата и супа до оладий! Топ-5 самых вкусных рецептов приготовления кабачков от экспертов «Все буде добре» – читайте в нашем материале.
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Кабачки по-гречески
Ингредиенты:
- Молодой кабачок – 1 шт.
- Зеленый лук – 3-4 шт.
- Шпинат – 20 грамм
- Салат – 3-4 листочка
- Болгарский перец – 2-3 шт
- Помидор – 1 шт
- Укроп – 3-4 шт
- Лимон – 1\2 шт
- Оливковое масло
- Мука
- Соль, сахар, перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистить кабачок и нарезать тонкими кружочками.
- Обвалять в муке и поджарить в оливковом масле.
- Измельчить зеленый лук и также обжарить на сковороде. Добавить мелко нарезанные листья шпината, салат, болгарский перец, помидоры и зелень.
- Тушить на медленном огне, посолив и поперчив.
- Добавить обжаренные кабачки. Полить соком половинки лимона.
- Запекать в духовке 15-20 минут.
Подавать кабачки по-гречески стоит охлажденными. Для украшения – посыпать мелко нарезанным укропом.
Салат из кабачков и креветок
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Ингредиенты:
- Креветки (средние) – 20 шт.
- Кабачки (маленькие) – 10 шт.
- Подсолнечное масло – 6 ст. л.
- Лайм – 2 шт.
- Имбирь (свежий и тертый) – 1 ст. л.
- Красный чили – 2 шт.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Кориандр и мята (свежие) – по вкусу.
Приготовление:
- Очистить креветки.
- Очень тонко нарезать кабачки – ломтиками.
- Обжарить креветки, цедру лайма и имбирь на раскаленной сковороде с маслом. Жарить около 2 минут, пока креветки не обретут золотистый цвет.
- Снять с огня и дать остыть – 30 секунд.
- Добавить кабачки, сок лайма, измельченный чили и травы.
- Полить соевым соусом и хорошенько перемешать.
Подавать горячим, пока кабачки не обмякли и не потеряли хрустящую корочку.
Крем-суп из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 г
- Луковица – 1 шт
- Вода – 2 стакана
- Мука – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 25 г
- Кислое молоко – 1\2 стакана
- Зелень
Приготовление:
- Нарезать кабачки кружочками, залить водой и варить на медленном огне, пока овощи не размягчатся.
- Протереть через сито.
- Обжарить муку на сливочном масле и добавить кабачки.
- Развести смесь кипяченой водой и варить около 5 минут.
- Взбить яйцо и кислое молоко, затем вылить в суп.
Подавать суп с измельченной зеленью.
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Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг
- Морковь – 500 г
- Лук – 500 г
- Перец болгарский – 6 шт.
- Чеснок – 2-3 головки
- Зелень – по вкусу
- Подсолнечное масло – 1 ст.
- Уксус – 200 г
- Сахар – 200 г
- Соль – 2 ст. л.
- Специи для моркови по-корейски – 1 пакетик
Приготовление:
- Почистить кабачки и морковь и натереть на терке длинные полосками.
- Тонкой соломкой измельчить болгарский перец и лук.
- Покрошить зелень и пропустить через пресс чеснок.
- Смешать овощи, залить маринадом из масла, уксуса, соли, сахара и специй. Отправить в холодильник на 3-4 часа.
- Разложить в стерилизованные банки и закатать.
Оладьи из кабачков
Ингредиенты:
- Молодой кабачок – 1 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Зелень – укроп и петрушка
- Растительное масло
- Соль, перец – по вкусу
- Сметана или йогурт
Приготовление
- Разбить яйца, добавить соль и перец, затем взбить.
- Натереть на крупной терке молодой кабачок и добавить к яичной смеси.
- Добавить муку и хорошенько перемешать.
- На разогретой сковороде обжарить оладьи на среднем огне до румяной корочки.
Подавать оладьи из кабачков горячими со сметаной или йогуртом.