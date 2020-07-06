Мечтаете встретить свою любовь? Или хотите укрепить взаимоотношения со второй половинкой? Вам помогут обряды с травами на Ивана Купала! Ведь этот праздник считается сильным и магическим. Мольфарка Магдалена Мочиовски советует, какие обряды сделать каждому знаку зодиака в ночь на Ивана Купала, чтобы ваши мечты о любви стали реальностью!

Народные верования твердят, на праздник Ивана Купала для ваших желаний открываются и небо, и земля. Поэтому купальский праздник стоит посвятить поиску собственного дикого растения, которое в данный момент наиболее заряжено магической энергией и станет для вас лучшим талисманом любви.

Овен

Как бы странно ни было, но Овнам, чтобы пригласить в свою жизнь любовь, в мешочек нужно положить полынь. Потому что Овны очень эмоциональные люди, иногда даже больше, чем надо. А полынь поможет Овнам обуздать свой горячий нрав и впустить в свою жизнь столь желанное чувство любви.

Телец

Тельцам нужно высушить и положить в свой мешочек перечную мяту, это растение пробудит нежность и чуткость у этих сильных и упорных представителей, делая их просто неотразимыми.

Близнецы

Близнецам для любви нужен прекрасный цветок – лаванда. Энергетика этого растения облегчает связь с людьми, она успокаивающе влияет на Близнецов. Сделав талисман с лавандой, Близнецы могут уверенно рассчитывать на взаимопонимание в отношениях.

Рак

Чистотел является соответствующим растением для Раков. Представители Раков люди семейные, домашние. Энергия этих цветов будет способствовать гармонии в существующих отношениях, а одиноких Раков чистотел вдохновит на поиск своей любви.

Лев

Клевер – очень красивое растение для Львов. В народе говорят, чтобы вызвать взаимную любовь, необходимо парню и девушке съесть по половинке четырехлистного клевера. Но для Львов это особое растение, оно помогает им стать менее самолюбивыми и тем самым обращать больше внимания на тех, кто рядом с вами.

Дева

Лилия – это цветок Дев. Знак Девы очень рациональный, в нем много мужских качеств, а нежная лилия придаст ему женственности. Поэтому Девам надо собрать лилию, именно она в вашем мешочке привлечет желаемую любовь. А если найдете лилию степную, то действовать она будет в два раза сильнее.

Весы

Весам надо собрать всем нам известную с детства крапиву. Это растение всегда растет большой семьей, поэтому ей очень свойственна энергетика партнерства. Таким образом, крапива поможет сохранить Весам равновесие и наладить семейные отношения, а также найти надежного партнера.

Скорпион

Знак подорожника – Скорпион. Он, несмотря на силу характера, в любви может быть очень уязвимым. Любимый человек может легко обидеть его, поэтому подорожник залечит уязвимость, предаст Скорпионам уверенности и поможет сохранить согласие в семье.

Стрелец

Календула – это растение Стрельцов. Именно им для поиска любви лучше всего положить в мешочке календулу! Потому что чувства Стрельцов вспыхивают быстро, а гаснут еще быстрее. Энергетика этого огненного цветка поможет вам сохранить чувство любви.

Козерог

Зверобой полезное растение для Козерогов. Эта магическая трава имеет очень сильную энергию в ночь на Ивана Купала. Представители знака Козерога иногда долго колеблются, поведать ли о своих чувствах. Собранные в ночь на Ивана Купала листья зверобоя придадут уверенности этому знаку, и он уже не потеряет свою любовь!

Водолей

Водолеям достался чудесный цветочек – василек, такой же легкий и голубой, как чистый воздух. Этому знаку мешает страх потерять свою свободу, он привык мыслить логически, закрывая путь чувствам. Энергетика васильков поможет Водолею прислушиваться к своему сердцу и открыть себя для любви.

Рыбы

Колос лучше всего подходит Рыбам. Это семейный знак зодиака. По своей природе люди под знаком Рыбы спокойные, уравновешенные. Но характер напрямую зависит от жизненных сил. Найдите колосок, засушите его и сделайте своим талисманом. Это растение имеет такую ​​же энергию, как и сам человек, поэтому оно будет вдохновлять вас, добавляя сил и открывая ауру для новых отношений.

Когда вы засушите нужное вам растение и будете класть его в мешочек, необходимо сказать такие слова: «Зелье купальское, зелье волшебное, с утра собранное, росой политое, солнцем утренним, как сердце, согрето. Я тебя сорвала, на любовь и удачу в этот оберег положила. Зашиваю, закрываю, от человеческих глаз прячу!

Вот такой простой талисман, сделанный своими руками на Ивана Купала, укрепит существующие отношения, а одиноким поможет найти свою любовь!

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