Помидорное варенье готовится из переспелых томатов и получается действительно очень вкусным. Кулинарный эксперт Женя Клопотенко поделился рецептом варенья из помидоров. Мы подскажем, как приготовить варенье из помидоров, чтобы порадовать себя и близких чем-то необычным.

Ингредиенты:

Переспелые помидоры – 1 кг

Сахар – 500 г

Лимонный сок, базилик – по вкусу

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Приготовление:

С помидоров снять кожуру, порезать небольшими кусочками. Добавить сахар и варить на среднем огне в течение 20 минут. Добавить измельченный базилик. Варить еще 1 минуту. Разлить варенье по банкам.

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