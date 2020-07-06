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Помидорное варенье от Жени Клопотенко

06.07.2020

Помидорное варенье готовится из переспелых томатов и получается действительно очень вкусным. Кулинарный эксперт Женя Клопотенко поделился рецептом варенья из помидоров. Мы подскажем, как приготовить варенье из помидоров, чтобы порадовать себя и близких чем-то необычным.

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Ингредиенты:

  • Переспелые помидоры – 1 кг
  • Сахар – 500 г
  • Лимонный сок, базилик – по вкусу

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Приготовление:

  1. С помидоров снять кожуру, порезать небольшими кусочками.
  2. Добавить сахар и варить на среднем огне в течение 20 минут.
  3. Добавить измельченный базилик.
  4. Варить еще 1 минуту.
  5. Разлить варенье по банкам.

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