Шашлык из шампиньонов: маринад для грибов
06.07.2020
Вы до сих пор считаете, что для сочных грибов маринад не нужен? Но ведь любое блюдо можно улучшить и обогатить его вкус! Мы расскажем, как готовить шашлык из шампиньонов и маринад к нему.
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Вам понадобятся:
- Крупные шампиньоны – 600 г;
- Свежие травы (укроп, кинза, базилик и др.) – по вкусу
- Помидоры – 2 шт.;
- Чеснок – 4 зубчика;
- Вода – 50 мл;
- Растительное масло – 50 мл;
- Уксус – 1 ч. л.
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Готовим шашлык из шампиньонов и маринад:
- Шампиньоны промыть и очистить от плёнок, проколоть в нескольких местах, чтобы не треснули от жара.
- Чеснок измельчить через пресс. Помидоры и зелень мелко нарезать. Добавить к грибам, перемешать.
- Залить смесь для шашлыка растительным маслом, водой и уксусом. Посолить, перемешать. Оставить на 2 часа мариноваться.
- Грибы для шашлыка нанизать на шампур, жарить 10-15 минут.
Приятного вам аппетита!
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