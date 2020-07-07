Консервированные помидоры с арбузом: рецепт на зиму
07.07.2020
Думаете, что приготовить консервированные помидоры с арбузом нельзя? Оказывается, это реально! Консервированные помидоры с арбузом на зиму — это вкуснейшее лакомство для всей семьи. Читайте, как приготовить консервированные помидоры с арбузом по рецепту эксперта «Все буде добре» Евгения Поливоды.
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Ингредиенты:
- Помидоры — 1,5 кг
- Арбуз, очищенный от корочек — 150 г
- Чеснок — 5-7 зуб.
- Сельдерей — 3-5 вет.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 2,5 ст. л.
- Лимонная кислота — 1 ч. л.
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Приготовление:
- В трехлитровую банку на дно положите несколько зубчиков чеснока и сельдерей, затем слоями поместите помидоры и нарезанный крупными кусками арбуз. Сверху снова добавьте сельдерей и чеснок.
- Для маринада возьмите воду, добавьте туда соль, сахар, лимонную кислоту. Прокипятите 10 минут. Залейте полученным маринадом помидоры с арбузом, законсервируйте.
Приятного аппетита!
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