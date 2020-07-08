Морковные закуски с икрой от Евгения Поливоды
08.07.2020
Любая закуска с икрой будет радовать наши вкусовые рецепторы. Секретами приготовления закуски с икрой раскрыл участник проекта «МастерШеф» Евгений Поливода. Пошаговый рецепт приготовления морковной закуски с икрой читайте в материале.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- плавленый сыр – 2 шт.
- селедка (филе) – 2 шт.
- крекер – 40 шт.
- икра – 1 баночка
- сливочное масло – 100 г
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Приготовление:
- Измельчить в блендере плавленый сыр, отварную морковь, филе селедки и сливочное масло.
- Поместить полученную смесь в кондитерский мешок.
- Фигурно выдавить смесь на крекер.
- Сверху произвольно украсить красной икрой.
Приятного аппетита!
Video: Морковные закуски с икрой от Евгения Поливоды
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