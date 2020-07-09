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Блюда из кабачков: топ-5 самых вкусных рецептов

09.07.2020

Блюда из кабачков очень полезные! Из этого уникального овоща можно приготовить все, что душе угодно, – от салата и супа до оладий! Топ-5 самых вкусных рецептов приготовления кабачков от экспертов «Все буде добре» – читайте в нашем материале.

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Кабачки по-гречески

что сделать из кабачков

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок – 1 шт.
  • Зеленый лук – 3-4 шт.
  • Шпинат – 20 грамм
  • Салат – 3-4 листочка
  • Болгарский перец – 2-3 шт
  • Помидор – 1 шт
  • Укроп – 3-4 шт
  • Лимон – 1\2 шт
  • Оливковое масло
  • Мука
  • Соль, сахар, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистить кабачок и нарезать тонкими кружочками.
  2. Обвалять в муке и поджарить в оливковом масле.
  3. Измельчить зеленый лук и также обжарить на сковороде. Добавить мелко нарезанные листья шпината, салат, болгарский перец, помидоры и зелень.
  4. Тушить на медленном огне, посолив и поперчив.
  5. Добавить обжаренные кабачки. Полить соком половинки лимона.
  6. Запекать в духовке 15-20 минут.

Подавать кабачки по-гречески стоит охлажденными. Для украшения – посыпать мелко нарезанным укропом.

Салат из кабачков и креветок

кабачки рецепты

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Ингредиенты:

  • Креветки (средние) – 20 шт.
  • Кабачки (маленькие) – 10 шт.
  • Подсолнечное масло – 6 ст. л.
  • Лайм – 2 шт.
  • Имбирь (свежий и тертый) – 1 ст. л.
  • Красный чили – 2 шт.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Кориандр и мята (свежие) – по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистить креветки.
  2. Очень тонко нарезать кабачки – ломтиками.
  3. Обжарить креветки, цедру лайма и имбирь на раскаленной сковороде с маслом. Жарить около 2 минут, пока креветки не обретут золотистый цвет.
  4. Снять с огня и дать остыть – 30 секунд.
  5. Добавить кабачки, сок лайма, измельченный чили и травы.
  6. Полить соевым соусом и хорошенько перемешать.

Подавать горячим, пока кабачки не обмякли и не потеряли хрустящую корочку.

Крем-суп из кабачков

что приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 г
  • Луковица – 1 шт
  • Вода – 2 стакана
  • Мука – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 25 г
  • Кислое молоко – 1\2 стакана
  • Зелень

Приготовление:

  1. Нарезать кабачки кружочками, залить водой и варить на медленном огне, пока овощи не размягчатся.
  2. Протереть через сито.
  3. Обжарить муку на сливочном масле и добавить кабачки.
  4. Развести смесь кипяченой водой и варить около 5 минут.
  5. Взбить яйцо и кислое молоко, затем вылить в суп.

Подавать суп с измельченной зеленью.

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Кабачки по-корейски

кабачки по корейски

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг
  • Морковь – 500 г
  • Лук – 500 г
  • Перец болгарский – 6 шт.
  • Чеснок – 2-3 головки
  • Зелень – по вкусу
  • Подсолнечное масло – 1 ст.
  • Уксус – 200 г
  • Сахар – 200 г
  • Соль – 2 ст. л.
  • Специи для моркови по-корейски – 1 пакетик

Приготовление:

  1. Почистить кабачки и морковь и натереть на терке длинные полосками.
  2. Тонкой соломкой измельчить болгарский перец и лук.
  3. Покрошить зелень и пропустить через пресс чеснок.
  4. Смешать овощи, залить маринадом из масла, уксуса, соли, сахара и специй. Отправить в холодильник на 3-4 часа.
  5. Разложить в стерилизованные банки и закатать.

Оладьи из кабачков

кабачки лучшие рецепты

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок – 1 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Зелень – укроп и петрушка
  • Растительное масло
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сметана или йогурт

Приготовление

  1. Разбить яйца, добавить соль и перец, затем взбить.
  2. Натереть на крупной терке молодой кабачок и добавить к яичной смеси.
  3. Добавить муку и хорошенько перемешать.
  4. На разогретой сковороде обжарить оладьи на среднем огне до румяной корочки.

Подавать оладьи из кабачков горячими со сметаной или йогуртом.

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