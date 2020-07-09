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Запеканка из кабачков по рецепту експертов «Все буде добре»

09.07.2020

Запеканка из кабачков – это диетическое вкусное блюдо. Кулинарные эксперты программы «Все буде добре» поделились рецептом запеканки с остренькими кабачками. Читайте, как приготовить запеканку из кабачков, в материале.

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Кабачковая запеканка

Ингредиенты:

  • Кабачки – 7 шт. (среднего размера)
  • Сливки 15% жирности – 100 г
  • Творог 1% жирности – 500 г
  • Сыр твердый Эмменталь– 200 г
  • Перец чили свежий – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.

Для маринада:

  • Чеснок – 3 зуб.
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сахар – 2.ч.л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Уксус (бальзамико) – 3 ст. л. (можно заменить обычным уксусом – бальзамик дает оригинальный вкус)

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Приготовление:

  1. 5 кабачков нарезать вдоль на тонкие слайсы, засолить и оставить на 1015 минут.
  2. Из чеснока, масла, сахара, уксуса, соли, перца и зелени приготовить маринад. 2 оставшихся кабачка нарезать тонкими узкими полосками и замариновать на 23 часа.
  3. В кастрюле разогреть сливки, добавить творог и нагреть до полного растворения.
  4. Натереть твердый сыр и тоже добавить в массу, нагревать до растворения.
  5. Разрезать перец чили и окунуть в сыр на несколько секунд (по вкусу).
  6. Яйцо взбить миксером и влить его в сырную массу.
  7. Кабачки промыть от соли и выложить в форму вместо теста.
  8. Сырную массу вылить сверху на основу из кабачков.
  9. Достать из маринада полоски кабачков и выложить на запеканку.
  10. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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Video: Запеканка из кабачков по рецепту експертов «Все буде добре»

Запеканка из кабачков: рецепт, по которому можно приготовить вкусное и диетическое блюдо. Как приготовить запеканку из кабачков с творогом и сыром

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