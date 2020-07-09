В летний период всегда хочется побаловать себя чем-то не только вкусным, но еще и легким. Предлагаем вашему вниманию желе из смородины! Как его приготовить? Рассказала кулинар Татьяна Литвинова!

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Ингредиенты (для десерта):

Творог – 700 г

Сахар – 100 г

Сметана – 100 г

Желатин – 40 г

Молоко – 2 ст.

Ваниль – по вкусу

Сок вишневый – 200 мл

Сок черничный – 200 мл

Замороженная ежевика – 50 г

Замороженная малина – 50 г

Ингредиенты (для ягодной икры):

Охлажденное растительное масло без запаха – 1 ст.

1 ст. Сок смородины – 125 г

Вода – 60 г

Сахар – 10 г

Агар-агар – 3 г

Сливочное масло – 50 г

Прежде всего необходимо обратить внимание на следующие особенности работы с желатином:

Перед приготовлением его лучше замочить в холодной воде. На одну упаковку (15–25 г) требуется 50 мл воды. Оставьте желатин в воде на час, тогда он лучше застынет.

Желатин нельзя переваривать, иначе он станет сиропообразным.

Чтобы избежать комков, необходимо вливать желатин в основу, а не наоборот.

Также можно влить в желе 1/2 ч. л. сливочного масла. Это значительно уменьшит количество пены во время варки. В итоге желе получится не мутным, а прозрачным.

Приготовление:

Залейте желатин одним стаканом молока. Оставьте на 30–40 минут для набухания. Далее поставьте желатин на слабый огонь. Хорошо размешивая, добавьте оставшееся молоко, не доводите смесь до кипения. Пропустите творог через мясорубку. Добавьте сахар, ваниль, сметану. Тщательно все перемешайте. Отправьте в творожную массу желейную смесь и вновь хорошенько ее перемешайте. Разделите полученное на 3 части. Приготовленную заранее форму слегка смажьте сливочным маслом. В первую часть (слой) добавьте черничный сок и ежевику. Отправьте форму в холодильник до застывания (приблизительно 15 минут). Во второй слой добавьте вишневый сок и малину. Вновь отправьте форму в холодильник. Когда 2 часть застынет, приступите к 3 слою. Он будет состоять из икры. Отправьте растительное масло в морозилку на 2–3 часа. Сок смородины смешайте с водой и сахаром. Добавьте агар-агар (если его нужно замочить заранее, то оставьте постоять нужное время). Отправьте смесь на плиту, доведите до кипения и проварите 1–2 минуты. Дайте ей немного остыть. Наберите содержимое в пипетку или шприц и по капле выпустите в холодное масло. Получившиеся шарики промойте в холодной воде от остатков масла. Когда последний слой будет готов, отправьте десерт на 3 часа в холодильник. Далее нарежьте его на кусочки и подайте к столу.

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