Желе из смородины: рецепт от Татьяны Литвиновой
09.07.2020
В летний период всегда хочется побаловать себя чем-то не только вкусным, но еще и легким. Предлагаем вашему вниманию желе из смородины! Как его приготовить? Рассказала кулинар Татьяна Литвинова!
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Ингредиенты (для десерта):
- Творог – 700 г
- Сахар – 100 г
- Сметана – 100 г
- Желатин – 40 г
- Молоко – 2 ст.
- Ваниль – по вкусу
- Сок вишневый – 200 мл
- Сок черничный – 200 мл
- Замороженная ежевика – 50 г
- Замороженная малина – 50 г
Ингредиенты (для ягодной икры):
- Охлажденное растительное масло без запаха – 1 ст.
- Сок смородины – 125 г
- Вода – 60 г
- Сахар – 10 г
- Агар-агар – 3 г
- Сливочное масло – 50 г
Прежде всего необходимо обратить внимание на следующие особенности работы с желатином:
- Перед приготовлением его лучше замочить в холодной воде. На одну упаковку (15–25 г) требуется 50 мл воды. Оставьте желатин в воде на час, тогда он лучше застынет.
- Желатин нельзя переваривать, иначе он станет сиропообразным.
- Чтобы избежать комков, необходимо вливать желатин в основу, а не наоборот.
- Также можно влить в желе 1/2 ч. л. сливочного масла. Это значительно уменьшит количество пены во время варки. В итоге желе получится не мутным, а прозрачным.
Приготовление:
- Залейте желатин одним стаканом молока. Оставьте на 30–40 минут для набухания.
- Далее поставьте желатин на слабый огонь. Хорошо размешивая, добавьте оставшееся молоко, не доводите смесь до кипения.
- Пропустите творог через мясорубку.
- Добавьте сахар, ваниль, сметану. Тщательно все перемешайте.
- Отправьте в творожную массу желейную смесь и вновь хорошенько ее перемешайте.
- Разделите полученное на 3 части.
- Приготовленную заранее форму слегка смажьте сливочным маслом. В первую часть (слой) добавьте черничный сок и ежевику. Отправьте форму в холодильник до застывания (приблизительно 15 минут).
- Во второй слой добавьте вишневый сок и малину. Вновь отправьте форму в холодильник.
- Когда 2 часть застынет, приступите к 3 слою. Он будет состоять из икры. Отправьте растительное масло в морозилку на 2–3 часа.
- Сок смородины смешайте с водой и сахаром. Добавьте агар-агар (если его нужно замочить заранее, то оставьте постоять нужное время).
- Отправьте смесь на плиту, доведите до кипения и проварите 1–2 минуты. Дайте ей немного остыть.
- Наберите содержимое в пипетку или шприц и по капле выпустите в холодное масло.
- Получившиеся шарики промойте в холодной воде от остатков масла.
- Когда последний слой будет готов, отправьте десерт на 3 часа в холодильник. Далее нарежьте его на кусочки и подайте к столу.
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Video: Желе из смородины: рецепт от Татьяны Литвиновой
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