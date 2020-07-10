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Клубничный торт «Фразье»: рецепт пошаговый

10.07.2020

Клубничный торт «Фразье» – классический французский десерт. Для него нежный бисквит промазывают кремом со свежей клубникой. Как приготовить клубничный торт – в рецепте.

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Готовим бисквит

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 желтка
  • 120 г сахара
  • 20 г сливочного масла
  • 120 г муки

Приготовление:

  1. Яйца и желтки кладем в миску. Размешиваем их и ставим на водяную баню, постоянно взбивая массу, пока она не посветлеет. Снять миску с огня и продолжить активно взбивать.
  2. Добавляем в смесь растопленное сливочное масло и просеянную муку. Перемешиваем все лопаткой.
  3. Берем форму, обмазываем ее внутри маслом и мукой, а потом выливаем туда массу. Выпекаем 3540 минут при температуре 170 °С.
  4. Готовый бисквит разрезать на 2 части, вырезать круги меньше по диаметру. Обрезать бока, верх бисквита и низ. Для торта мы используем только мягкие части.

Готовим крем «Муслин»

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Ингредиенты:

  • 300 мл молока
  • 3 желтка
  • 100 г сахара
  • 120 г муки
  • 25 г кукурузного крахмала
  • 150 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 5 г желатина
  • 500 г свежей клубники

Приготовление:

  1. В молоко добавить половину сахара и поставить на средний огонь.
  2. Растереть желтки со второй половиной сахара, добавить муку, кукурузный крахмал,  немного теплого молока и перемешать.
  3. Молоко довести до кипения, влить в яичную массу, помешивая. Когда крем начнет закипать, подержать еще несколько секунд и снять с огня.
  4. Вмешать 50 г сливочного масла, добавить желатин в готовый крем и отправить его в холодильник до полного остывания. Из оставшегося масла сделать помадку.

Готовим пропитку

Ингредиенты:

  • 150 г сахара
  • 150 г воды
  • 50 мл ягодного ликера

Приготовление:

  1. В сотейник с водой всыпать сахар. Довести до кипения, снять с огня, добавить ликер и охладить.

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Готовим итальянскую меренгу

Ингредиенты:

  • 2 белка
  • 40 мл воды
  • 120 г сахара
  • Ягоды для декора

Приготовление:

  1. В сотейник с водой всыпать сахар.
  2. Добавить взбитые до белой пены белки и продолжать взбивать на средних оборотах до полного остывания меренги.

Собираем торт «Фразье»

  1. Бисквит пропитать остывшим сиропом.
  2. Крем «Муслин» поместить в кондитерский мешок и аккуратно заполнить пространство формы.
  3. Разрезанную клубнику плотно уложить срезом к борту. Закрыть все кремом и наполнить серединку целой клубникой и кремом.
  4. Сверху разместить второй пропитанный корж и покрыть слоем крема.
  5. Выровнять поверхность и отправить торт в холодильник на 30–40 мин.
  6. Украсить итальянской меренгой и клубникой.

Подробности и секреты приготовления клубничного торта «Фразье» смотрите на видео прямо сейчас:

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Video: Клубничный торт «Фразье»: рецепт пошаговый

Клубничный торт Фразье - классический французский десерт. Для него нежный бисквит промазывают кремом со свежей клубникой. Как приготовить клубничный торт - в рецепте.

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