Отдых в Украине – это вполне хороший выбор, ведь нам действительно есть что показать. Надежда Матвеева в особенности любит такой отдых, ведь ехать недалеко и в любой момент можно вернуться домой. К тому же это так экономно! Больше информации о том, куда поехать в Украине, читайте в нашем материале.

Путешествуя по Украине, можно хорошо сэкономить и получить много положительных эмоций. Наша страна полна красот! И сейчас, летом, все будет выглядеть, как в сказке, главное – правильно выбрать маршрут.

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Берегово

Надежда рассказала, что первое, что она любит, – это Западная Украина – г. Берегово, ведь там есть термальные воды «Косино»:

«Люблю отдыхать именно там. Эта приятная теплая вода, маленькие городки».

Львов

Второе место – Львов: «Там очень красиво, это город-сказка, в который влюбляешься с первого взгляда». Надежда рассказала, что местные жители с уважением относятся к приезжим.

Если вы любите шопинг, то будете удивлены доступностью цен в местных магазинах. Они намного ниже в сравнении с другими странами, а товар – качественный. Так что можно накупить кучу подарков и ни в чем себе не отказывать.

Одесса

А куда еще ехать? Одесса ведь безумно хороша: «По ней просто прекрасно прогуливаться, наслаждаться жизнью, релаксировать», – рассказала Надежда. Здесь прекрасно слушать по вечерам живую музыку, которая создает особенное настроение. А сколько в Одессе достопримечательностей и интересных мест. Чего только стоит Одесский оперный театр, который является настоящим архитектурным шедевром 1887 года.

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Харьков

Следующий город, который вошел в список лучших для путешествия по версии Надежды Матвеевой, – Харьков. Город безумно красивый. Звезда советует зайти в сквер Победы и насладиться прекрасным видом зеркальной струи. Известно, что построили этот шедевр после войны в 1947 году. Невероятно красивый фонтан в дуете с беседкой. Он действительно хорош, да и еще имеет свою историческую ценность. Особая атмосфера в особенном месте.

Ужгород

«В Ужгороде я была и мне понравилось. Хотя там можно пройти все за один день. Чем хороши путешествия по Украине? Ты можешь приехать, увидеть и уехать», – рассказала Надежда.

Улица Корзо и еще несколько небольших улочек вокруг являют собой исторический центр города. Так что, если хотите увидеть сохранившийся клочок средневекового города, вперед! Тут вы можете найти неимоверное количество интересных мест, например, памятник фонарщику дяде Коле, глобус Ужгорода, дегустационный зал «Шардоне».

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Умань

Звезда советует обязательно побывать и в Умани. Это то место, которое стоит посетить. Там есть безумно красивый парк, который напоминает сказочную картину талантливого художника. В таких местах осуществляются мечты и рождаются новые, теплые истории.

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