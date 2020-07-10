Яблочный соус тартар от Сергея Калинина
10.07.2020
Покупаете дорогие магазинные соусы и не знаете, что большинство из них – вредны для здоровья из-за красителей и ароматизаторов в их составе? Кулинар Сергей Калинин поделился рецептом приготовления вкуснейшего соуса тартар, который позаботится о вашем здоровье и о фигуре!
Ингредиенты:
- Отварные куриные желтки – 2 шт.
- Сметана – 2-3 ст. л.
- Оливки – 50 г
- Горчица – 1 ст. л.
- Маринованные огурцы – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Зелень укропа – 1 ч. л.
- Сок лимона или белый винный уксус – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
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Приготовление:
- Натрите желтки на крупной тёрке, добавьте сок лимона, горчицу, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Взбивая массу венчиком, тонкой струйкой вливайте масло. В полученный состав влейте сметану, добавьте соль, перец, оливки и измельчённый огурец.
- Яблоко натрите на мелкую тёрку , добавьте к общей массе. Всыпьте укроп, всё тщательно перемешайте.
Соус тартар готов к подаче на стол! Приятного аппетита!
Video: Яблочный соус тартар от Сергея Калинина
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