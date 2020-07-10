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Яблочный соус тартар от Сергея Калинина

10.07.2020

Покупаете дорогие магазинные соусы и не знаете, что большинство из них – вредны для здоровья из-за красителей и ароматизаторов в их составе? Кулинар Сергей Калинин поделился рецептом приготовления вкуснейшего соуса тартар, который позаботится о вашем здоровье и о фигуре!

соус Тартар

Ингредиенты:

  • Отварные куриные желтки – 2 шт.
  • Сметана – 2-3 ст. л.
  • Оливки – 50 г
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Маринованные огурцы – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Зелень укропа – 1 ч. л.
  • Сок лимона или белый винный уксус – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Натрите желтки на крупной тёрке, добавьте сок лимона, горчицу, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  2. Взбивая массу венчиком, тонкой струйкой вливайте масло. В полученный состав влейте сметану, добавьте соль, перец, оливки и измельчённый огурец.
  3. Яблоко натрите на мелкую тёрку , добавьте к общей массе. Всыпьте укроп, всё тщательно перемешайте.

Соус тартар готов к подаче на стол! Приятного аппетита!

Video: Яблочный соус тартар от Сергея Калинина

Кулинар Сергей Калинин поделился рецептом приготовления вкуснейшего соуса тартар. Как приготовить соус Тартар из яблок? Читайте в материале пошаговый рецепт

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