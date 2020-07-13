Что означают родинки? Наверняка этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что означают родинки на теле и на лице человека. Читайте наш материал и вы узнаете, как по наличию родинок в том или ином месте определить свои таланты и свою судьбу.

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«Каждая отметка на нашем теле неспроста, – говорит Алена Курилова. – И в ней закодирована информация о нас: характер, возможности, склонности к интересам. И даже о неудачах в личной жизни расскажут родинки…»

Каждый человек рождается, как чистый лист бумаги. Родинки появляются постепенно, со временем могут исчезать и появляться новые. Что же означают родинки на теле и лице человека? Знаковые родинки – это родинки диаметром не менее 3 мм. Чем родинка больше, тем сильнее проявляется качество. Рассыпанные по всему телу маленькие родинки практически не играют никакой роли. Чаще всего значения родинок у мужчин и женщин совпадают.

Что означают родинки на лице?

О родинках много мифов передается из поколения в поколение. И верить всем сказкам сомнительного происхождения не нужно. Начнём изучение с лица. Тут самые знаковые родинки. Такая родинка у Синди Кроуфорд. Не случайно эта родинка стала её визиткой. В этой зоне они очень значимы и говорят о таланте и эмоциональности владельца. Это натуры творческие, страстные и импульсивные. Они от природы авантюристы.

Этим людям не занимать фантазии – они не перестают удивлять своей оригинальностью и делают это всегда мастерски и впечатляюще. Такие люди от природы жизнерадостны. Для них очень важна любовь. Иметь такую родинку – подарок судьбы. Такой подарок судьбы по максимуму использовали Ольга Сумская, Ани Лорак, Вера Брежнева, Роберт де Ниро, Джулия Робертс и Натали Портман.

Что означает родинка на щеке?

А вот с всемирно известной родинкой Мэрилин Монро связана тайна. Благодаря этой тайне популярность зашкаливала. Она пыталась обмануть судьбу. Её знаменитая родинка – выдумка стилиста. Родинка над губой – признак сексуальности и загадочности. После перевоплощения в платиновую блондинку она сама постоянно рисовала мушку на щеке. Сексуальной она действительно стала после кардинальной смены имиджа, более того – она стала секс-символом эпохи. А вот изменить характер нарисованная родинка не помогла. Опубликованы дневники актрисы и очерки ее психотерапевтов говорят о том, что она сделала себя сама – жесты, походка, пластика, голос, даже от заикания вылечилась самостоятельно. У Монро настоящая значимая родинка была на руке. Даже ее фотографу Берту Стерну приходилось её ретушировать на фото, но на редких снимках она видна!

Что означают родинки на руках?

Родинки на руках нам говорят о трудолюбии и целеустремленности. Люди, у которых есть родинки на руках не боятся много работать, даже любят это, способны привлекать деньги в свою жизнь. Помимо трудолюбия есть очень большой потенциал. И они имеют все шансы добиться успеха. Работа для них приоритетна. Они верные друзья. Но семья отходит на второй план. И если вспомнить жизнь Мэрилин Монро – так и получилось. Семейного уюта Мэрилин так и не нашла, зато стала суперзвездой. Поэтому если у вас знаковая родинка на руке, помните, что если вы не хотите остаться одиноким, вам необходимо выделить в своем графике время для близких людей.

А вот если такой знак есть на безымянном пальце правой руки (у основания) – в личной жизни есть риск испытать разочарования. Человеку с таким знаком нужно его прикрывать каким-либо перстнем, а после свадьбы – обручальным кольцом. Именно такая родинка есть у знаменитого Давида Коткина (Дэвид Копперфильд). Иллюзионист до сих пор не женат на своей постоянной партнёрше, хотя их ребёнку уже 10 лет. По его словам, его раздражают любые украшения на пальцах, а на обручальные кольца у него вообще аллергия.

Что означают родинки на плечах?

Люди с родинками на правом плече несут в себе энергетику своего ангела-хранитела. Если вспомнить произведение «Анжелика и король», то там упоминается такая метка. Анжелика с детства была сорвиголовой: скакала на лошадях, прыгала через берьеры. И когда её спрашивали, почему она так себя рискованно ведет, она отвечала: «Я знаю, что со мной ничего не случится, меня охраняет Ангел». И она оголяла правое плечо, показывая всем родинку величиной с копейку. Это сильнейший оберег. Когда-то даже цыганка подошла ко мне и, увидев мою родинку, сказала, что если бы могла, купила бы мою родинку за любые деньги. А я знаю девочку, которая родилась в результате искусственного оплодотворения. Её родители очень хотели ребенка и постоянно молились, и в итоге у девочки появилась родинка на правой руке. Можно сказать, она подарена и поцелована Ангелом.

Левая и правая сторона расположения родинок говорят нам о жизненной позиции. Те, у кого больше родинок находится слева – предпочитают карьеру любви. В этих людях изначально заложены черты характера, которые им помогут добиться большого успеха в работе. В любви и создании семьи им нужно постараться, чтобы добиться гармонии. А вот у тех, у кого родинки расположены в основном справа, на первом месте – любовь и отношения. Но при желании такие люди могут развивать в себе деловые качества и быть успешными в работе. Соответственно, приблизительно одинаковое количество справа и слева говорят о гармонии личности, ей удается прекрасно совмещать семью и работу.

Что означают родинки на ладонях?

Родинки могут появиться в течение жизни после важного переломного момента. Родинки на ладонях оказывают огромное влияние на судьбу человека. Тот, у кого есть родинка на ладони, может усилием воли или своими устремлениями изменить свою жизнь. Он обладает природными способностями, которые помогут легко самосовершенствоваться и преодолевать сложные жизненные обстоятельства. Такие родинки появляются у очень целеустремленных людей.

Что означают родинки на животе?

У людей с родинками на животе есть риск стать рабами своих страстей. Они могут зависеть от своих желаний и разнообразных страхов. Возможны проявления неумеренности в еде, плотских наслаждениях, злоупотреблении алкоголем. Если родинка находится по центру живота, такой человек многого может добиться своими усилиями. Но он несомненный чревоугодник, хотя и является необыкновенно привередливым в еде и напитках. Впрочем, такому человеку присущи и крайности. Он может напрочь отказаться от алкоголя и определенных продуктов.

Что означают родинки на груди?

Родинки на груди говорят, что человек наделен сексуальностью и может привлекать к себе людей одним лишь взглядом, у них много поклонников. В отношениях они очень страстные, и у них есть склонность к изменам. На груди была родинка у одной из самих красивых женщин – Элизабет Тейлор. 8 официальных замужеств, толпы поклонников и страстные отношения с Ричардом Бартоном (они со скандалами и драками женились и разводились дважды). Родинка на груди сулит удачу и счастье, а также говорит об искренней и пылкой натуре, но чтобы не столкнуться с разочарованием, следует быть более осмотрительной в выборе партнера.

Что означают родинки на спине?

У людей с родинками на спине отличное чувство юмора. Если человек уверен в себе, он своим поведением формирует отношение к себе окружающих его людей. Это вдумчивый собеседник, надежный партнер, профессионал. Человеку с родинками на спине свойственны большие требования к себе и окружающим. Он постоянно и во всем хочет быть лучшими и панически опасается неудач. Это чревато психосоматическими заболеваниями. Обладатели родинок на спине должны уделять больше времени отдыху, больше гулять на природе и научиться расслабляться.

Что означают родинки в интимных местах?

Родинки в интимных местах не самые знаковые, просто их значение интересно, и они не так часто встречаются. Владелецы родинок на ягодицах склоны к лени, но очень удачливы. Родинка на половых органах мужчины означает, что он благородный и честный. Такие мужчины почти всегда удачно женятся и счастливы в браке. Много работают, поэтому семья никогда не будет нуждаться. А вот родинка у женщины указывает, что у нее есть все шансы стать матерью гения.

Что означают родинки на ногах?

Родинка на любой ноге – метка беспечного и смелого человека, склонного к сумасшедшим поступкам. В жизни вы могли бросить учебу, передумать выходить замуж, резко переехать в другой город. Если и сталкиваетесь с какими-то трудностями в жизни, то создаёте их себе сами. Но в целом: удач будет больше, чем неудач. А вот если говорить конкретно о коленке, то это означает вспыльчивость и страстность, в любовь вы уходите с головой, не боитесь раскрываться и поэтому отношения хорошие и доверительные. Вы нетерпеливы и всё время куда-то спешите.

Отсутствие родинки – это не приговор. Это просто знак, что ты двигаешься в нужном направлении. Кому-то такие подсказки нужны, а кто-то и сам интуитивно чувствует себя.

Родинки можно удалять из эстетических соображений. Например, Энрике Иглесиас удалил свою знаменитую родинку и абсолютно не изменился, а его карьера стала развиваться ещё лучше. Он использует свой природный талант и творческое начало, хоть родинки уже и нет.

Нужно помнить, что любая родинка – это лишь стартовый капитал. То, что может вам помочь достичь поставленных целей в жизни. У каждого есть свой потенциал, нужно осознать его, а затем заниматься развитием своих возможностей. Так и со слабыми сторонами. Если мы знаем, что у нас или у нашего партнера вспыльчивый нрав, приступы лени, чрезмерная обидчивость от природы, мы можем это корректировать, уделять больше внимание своему самовоспитанию и превращать свои минусы в плюсы.

Video: Что означают родинки: трактовка от Алены Куриловой Что означают родинки? Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что означают родинки на теле, лице, руках, ладонях, ногах