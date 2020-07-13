Ритуалы привлечения денег по знаку зодиака

Растущая Луна – это самая благоприятная фаза, чтобы привлечь деньги! Проведя денежный ритуал, вы запустите механизм привлечения денежных потоков в свой дом. Какие действия необходимо сделать именно вам – рассказала экстрасенс телеканала СТБ Алёна Курилова!

Ритуал привлечения денег – ОВЕН

Людям, рожденным под созвездием Овна, тяжело копить деньги и удерживать их в доме. Особенность их характера – если гулять, то потратить всё и сразу.

Ритуал: В красный конверт (цвета огня) откладывайте несколько дней деньги в таком порядке – 1 гривну в первый день, 2 гривны – на следующий, на третий – 3 гривны, по такой схеме откладывайте деньги в течение 7 дней. Когда сложили все деньги, зажгите свечу и воском горящей свечи запечатайте конверт. Приговаривайте при этом: «Свеча, свет от света, сияет до века. Злато, также сияй, моё добро умножай!». Затем спрячьте конверт в укромное место.

Таким образом вы запустите механизм роста капитала. Собранные деньги не тратьте, они станут магнитом для денежного потока в вашу жизнь.

Ритуал привлечения денег – ТЕЛЕЦ

Тельцу в финансовых вопросах везёт больше, чем другим знакам. Однако Тельцы не умеют пускать свои деньги в рост, поэтому они быстро утекают, как в песок.

Ритуал: На растущую Луну положите купюры под вазон с денежным деревом или любым другим растением, которое не плетётся и имеет пышную листву. Две монетки по 1 гривне также положите в сам вазон. Проговорите: «Мышь не съест, червь не сточит, добро мое никто не врочит». Затем досыпьте новой земли в вазон.

Ритуал привлечения денег – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы часто упускают возможности получить деньги из-за того, что они бросают начатые дела на полпути и начинают заниматься другим.

Ритуал: Возьмите перо белой птицы, это может быть голубиное перо или даже маленькое перышко из подушки.

Положите перед собой несколько купюр самого большого достоинства, которые у вас имеются, и пером сначала обметите их со всех сторон, а затем приметите их к себе. Скажите: «Златая птица летела, златое перо мне в руки обронила, я то перо схоронила». Перо вместе с купюрами поместите в укромное место на 7 дней.

Ритуал привлечения денег – РАК

Раки умеют копить, но тяжело расстаются с деньгами: хоть и отдают, но с тяжелым сердцем. Тем самым они отрицают закон принятия и отдачи денег.

Ритуал: Проведите «золотую» уборку. Сначала наведите порядок в доме и хорошо вымойте все – деньги любят чистоту. Затем зарядите воду с помощью золота – опустите в чистую воду золотистые монетки (по 10 копеек, 25, 50, 1 гривна) на 10 минут. Обойдите весь дом и обрызгайте своей рукой «золотой водой» все углы по часовой стрелке. Приговаривайте: «Изба чиста и красна, златом и добром полна!». Монетки после золотой уборки пожертвуйте нуждающимся.

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Ритуал привлечения денег – ЛЕВ

Львы испытывают денежные трудности, потому что львиную долю доходов тратят на богатые трапезы и застолья.

Ритуал: Положите золотую монетку на стол, на неё поставьте пиалу. Налейте в пиалу мёд и скажите: «Пчела в улей мёд собирает, а злато, как мёд, к моим рукам прилипает». Пусть мёд простоит ночь на столе и напитается светом растущей Луны. А утром перед завтраком, если у вас нет аллергии, съешьте чайную ложечку мёда. Или поставьте на стол, за которым обедаете вы и ваша семья, – тогда деньги прилипнут к этому столу.

Ритуал привлечения денег – ДЕВА

Проблема Дев в постоянной экономии на чём-либо. Тем самым они блокируют денежные потоки, показывая, что они не принимают возможность тратить и получать больше.

Ритуал: На этой неделе положите в карман золотую монету, завёрнутую в красную ткань, проносите ее так сутки, чтобы она вобрала вашу энергию. Затем в вечернее время разверните ткань, заберите монетку и выбросьте ее правой рукой в окно, приговаривая: «Уходишь, чтобы вернуться».

Ритуал привлечения денег –ВЕСЫ

Спокойные и уравновешенные Весы долго будут взвешивать все «за» и «против», прежде чем принять решение. В результате они топчутся на месте и в финансовых вопросах. Необходимо позволить денежным потокам циркулировать, но возвращаться прибылью к хозяину.

Ритуал: На растущую луну в домашние тапочки кладем пять гривен. Проговариваем: «Пятак под пятой, всё моё добро со мной». Ходим в них сутки и утром перекладываем купюру в туфли, в которых идем на работу, и приговариваем: «Пятак под пятой, все мое добро со мной». Придя с работы, снова перекладываем деньги в тапочки. Ходим еще вечер в них по дому, после чего деньги прячем в укромное место.

Ритуал привлечения денег – СКОРПИОН

Скорпионы склонны вкладывать деньги в рискованные предприятия, которые часто прогорают. Для них необходим ритуал, который поможет привязать деньги к хозяину.

Ритуал: Соберите деньги стопкой и на них сверху положите гвоздь. Прочтите заговор: «Прибиваю, на 100 замков запираю, в 100 кошельках своих оставляю».

Ритуал привлечения денег – СТРЕЛЕЦ

Проблема Стрельца в том, что для него сложно зарабатывать деньги «монотонным» образом – сидя на одном рабочем месте долгое время. Деньги к нему привлекаются только через движение и поездки.

Ритуал: Станьте лицом к двери той комнаты, в которой вы находитесь. Расстояние от вас до двери мысленно разделите пополам. На середине пути положите купюру на столик или тумбочку. Теперь отойдите от двери на расстояние 7 шагов.

Сделайте первый шаг к двери правой ногой и скажите: «В понедельник встану».

Сделайте второй шаг и скажите: «Во вторник гляну».

Третий шаг – возьмите купюру со столика и скажите: «В среду возьму».

Сделайте четвертый шаг, сожмите купюру и скажите: «В четверг в дом свой добро принесу».

Сделайте пятый шаг и проговорите: «В пятницу добро сохраню».

Шестой шаг – скажите: «В субботу богато заживу».

Сделайте седьмой шаг к двери и скажите: «А в воскресенье да будет мне везенье!»

Дойдите до дверного проёма и прикоснитесь к нему правой рукой. Таким образом вы активизируете энергию притока денег в дом.

Ритуал привлечения денег – КОЗЕРОГ

Застой в финансовой сфере у Козерога может быть, если он отказывается от своей роли лидера и работает в качестве подчинённого или в одиночестве. В Козероге окружающие всегда подсознательно видят лидера. Его ключ к богатству – организовывать людей вокруг своей финансовой идеи и направлять их в правильное русло.

Ритуал: На растущую Луну нужно взять 12 спичек, связать их плотно красной нитью, а внутрь положить купюру или золотые монетки и проговорить: «Беру, скрепляю, всех вместе собираю и богатство в кулак зажимаю».

Ритуал привлечения денег – ВОДОЛЕЙ

Водолеи чрезмерны в тратах, поэтому часто влезают в долги и кредиты.

Ритуал: На растущую Луну, когда вы сами в доме, в гостиной поставьте на подоконник два зеркала – одно напротив второго. Между ними положите самые крупные купюры, которые у вас есть в доме. Там же можете расположить и украшения из золота и серебра. С одной стороны это – зеркальный коридор, который приумножает ваши деньги, а с другой стороны – ваши деньги закрыты зеркалами с двух сторон. Форточка при этом должна быть открыта, чтобы со свежим воздухом пришла и новая денежная энергия в дом. Так деньги должны пролежать ночь, а утром спрячьте заговоренные купюры в укромное место.

Ритуал привлечения денег – РЫБЫ

Рыбы способны жертвовать большие суммы на благо ближнего, но часто обесценивают собственные потребности. Таким поведением они показывают, что им ничего не нужно, поэтому ничего нового к ним и не приходит.

Ритуал: На подоконник на растущую Луну ставим пиалу или чашечку с водой. В неё кладём золотую монетку. Рядом кладём полотенце, в которое заворачиваем еще одну золотую монетку. Оставляем при свете растущей Луны на ночь. Утром ладонями зачерпываем настоянную на монете воду и умываемся.

Проговорите: «Вода, смой все худое, дай мне другое: денег, злата, серебра и всякого добра». После умывания вытрите лицо полотенцем так, чтобы монетка из него не выпала, и говорите: «Лицо вытираю, злато прибавляю, руки вытираю, добро призываю, путь свой к богатству выстилаю». Постелите полотенце перед собой и переступите через него. Выпавшую из него монету сохраните как неразменную. Она будет магнитом для притягивания денег в дом!

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