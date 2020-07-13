Вы считаете, что в летнюю жару нет лучшего супа, чем окрошка? Финалист шоу «МастерШеф Дети» Саша Дияманштейн разрушил этот стереотип! Он поделился рецептом холодного диетического супа, который съедается в его семье за считанные минуты. Это удивительный витаминный суп с йогуртовым сорбетом!

Ингредиенты:

Отварной кабачок – 1 шт.

Отварной картофель – 4 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Шпинат – 100 г

Натуральный йогурт – 150 мл

Чеснок – 3 зуб.

Петрушка с мятой – 150 г

Микс оливкового и подсолнечного масла – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Веточки мяты для украшения

Больше по теме: Заморозка овощей на зиму: как сделать это правильно

Приготовление:

Измельчить блендером петрушку и мяту. Добавить натуральный йогурт и соль, взбить. Вылить массу в контейнер и оставить в морозильной камере на 3 часа, перемешивая каждые полчаса. Отварной картофель и кабачок нарезать кубиками. Нарезать лук (белую часть), шпинат, чеснок. Обжарить лук, затем добавить чеснок и после – шпинат. Добавить в сотейник нарезанный кубиками кабачок и картофель. Залить овощи кипятком, чтобы вода покрыла все ингредиенты. Довести суп до кипения и варить в течение 5 минут. Добавить натуральный йогурт, соль и перец. Тщательно перемешать. Горячий суп взбить блендером, дать остыть. В каждую тарелку положить по одному шарику сорбета.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре