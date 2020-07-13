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Свиные щеки с яблоками и капустой от Сергея Калинина

13.07.2020

Свиные щеки настоящий деликатес. В ресторанах блюдо с этим ингредиентом может стоить около 200 долларов. Кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как дешево и вкусно приготовить свиные щеки. Пошаговый рецепт свиных щек с яблоками и капустой читайте в материале. 

Свиные щеки с яблоками и капустой от Сергея Калинина

  • свиные щеки 0,5 кг
  • подсолнечное масло 4 ст. л.
  • сухой чай 2 ст. л.
  • яблоки 4 шт.
  • лимон 1 шт.
  • майоран 1 веточка
  • орегано 1 веточка
  • капуста белокочанная 300 г
  • болгарский перец 200 г
  • соль по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мясо очистить от жира и проварить в течение 15 минут.
  2. Чай залить кипятком, сваренное мясо мариновать в заварке в течение 1 часа.
  3. После нарезать мясо кружочками в 3–4 сантиметра и обжарить на сковороде с подсолнечным маслом по 2 минуты с каждой стороны.
  4. Капусту нашинковать. Яблоки и перец нарезать дольками. В горшек положить мясо, яблоки, капусту, перец, добавить орегано, майоран, немного воды.
  5. Отправить в духовку при температуре 170 градусов на 20 минут.

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