Осторожно! Из-за неправильного использования тампонов вы можете попасть на операционный стол! Какие самые распространенные мифы об использовании тампонов? И как избежать негативных последствий? Ответы на эти вопросы знают наши эксперты – гинекологи Виталий Рымаренко и Людмила Шупенюк.

МИФ № 1. Чем больше капелек на пачке с тампонами, тем больше времени его можно использовать

Нельзя использовать «большие» тампоны для слабых выделений! Большинство женщин признаются, что при скудных или умеренных выделениях покупают тампоны на 4–5 капель в расчете на то, что смогут дольше их не менять. Вне зависимости от количества капель тампон нужно менять каждые 2–3 часа, иначе вся инфекция, которая скопилась на тампоне за это время, начнет поступать обратно в организм женщины. А это может вызвать сильнейшую интоксикацию. В итоге: эрозия, дисплазия, воспаления шейки матки, маточных труб, бесплодие.

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Когда тампон не полностью заполнен выделениями, он начинает впитывать влагалищные выделения и высушивать микрофлору. В итоге, когда вы выводите тампон, он выходит с трудом и повреждает нежную кожу влагалища. Появляются трещины, а это – идеальная среда для бактерий и инфекций. И, кстати, именно из-за впитывающей способности тампоны нельзя использовать женщинам, которые проходят курс лечения вагинальными препаратами (свечами к примеру). Ведь это снижает эффективность лечения.

Синдром токсического шока (СТШ) – ужасное заболевание, причиной которого является воздействие стафилококковых токсинов на организм. В группе риска те женщины, которые пользуются тампонами во время месячных. При несвоевременно оказанной медицинской помощи может привести к отказу внутренних органов и летальному исходу.

Поэтому не будьте равнодушны к своему здоровью! Обязательно ознакомьтесь с информацией о причинах и симптомах болезни. Если вы ввели тампон и вдруг почувствовали малейшую слабость или дурное самочувствие – немедленно вынимайте его! Каждая минута промедления приближает вас к тяжким последствиям!

МИФ № 2. Страх, что веревочка оборвется и тампон придется извлекать хирургическим путем

Даже если предположить, что у кого-то хватит силы оторвать веревочку, то при небольшом мышечном усилии (лучше всего это делать сидя на унитазе) даже тампон, введенный достаточно глубоко (если он достаточно напитан выделениями) выйдет наружу.

МИФ № 3. Тампон нужно менять каждый раз, когда идешь в туалет

Влагалище и мочеиспускательный канал – это 2 разных отверстия. И абсолютно необязательно менять тампон при каждом походе в туалет. Если только не прошло 2 часа. Чисто по гигиеническим соображениям, при мочеиспускании придерживайте веревочку, чтобы она не осталась мокрой. Так вы избежите дискомфорта и неприятного запаха.

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