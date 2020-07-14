Людмила Гончарова – известный диетолог, врач-психиатр. По ее мнению, зависимость от сладкого – психологическая проблема. Чтобы не травмировать организм и психику, нельзя резко закрыть доступ к сладкому, поскольку это ведет к срыву. Этот метод является одним из самых действенных и быстрых способов сбросить вес!

Правило №1

Разрешите себе раз в день вредные сладости, чтобы снять эмоциональное напряжение и не делать из сладкого «запретный плод». Однако запрещено есть более 25 г простых углеводов за раз – это 3 конфеты или пол плитки шоколада один раз в день.

Правило №2

Забыть о сладком и поднять настроение поможет мантра «Ом»: произносите ее протяжно, до тех пор, пока не ощутите вибрацию в горле. Это способствует расслаблению организма, и после исполнения этой мантры вы однозначно избавитесь от мимолетного влечения к сладкому!

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Правило №3

Побороть приступ тяги к сладкому поможет соль! Морская или гималайская соль сработает как «переключатель», запутает мозг, отобьет желание на уровне рефлекса. После соли вам захочется пить, а вода смоет выделившийся желудочный сок.

Уже через две недели тяга к сладкому исчезнет на уровне рефлексов. Каждый раз, когда вам захочется съесть сладкое – вы вспомните вкус соли и на подсознательном уровне выработается защита от зависимости. Уже за 2 недели вы сможете избавиться от 8 кг без изнурительных тренировок!

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