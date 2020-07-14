Рецепт домашнего хлебного кваса
14.07.2020
Летом особенно хочется прохладительных напитков, которые утоляют жажду. Хотите знать, как сделать домашний квас? Его приготовление, на самом деле, не отнимет у вас много времени и сил. Эксперты «Все буде добре» делятся рецептом домашнего кваса, который сможет поразить вкусом вас и ваших близких! Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты для кваса:
- Черный хлеб – 500 г
- Сахар – 300 г
- Дрожжи (живые) – 15 г
- Вода – 5 л
- Лимон – 2 кус.
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Способ приготовления домашнего кваса:
- Хлеб порезать небольшими кусочками (кубиками).
- Засушить в духовке при температуре 180 °C в течение 20 минут (до золотистой корочки).
- Отправить сухари в кастрюлю, залить кипятком (3 л).
- Дать остыть, накрыв крышкой.
- С помощью марли процедить настой от сухарей.
- Сухари залить еще раз кипятком (2 л). Дать настояться час.
- Отцедить жидкость через марлю.
- Соединить настои в одну посуду (банку), добавить сахар и дрожжи.
- Оставить в теплом месте на ночь.
- Разлить по бутылкам и хранить в прохладном месте.
Теперь вы можете насладиться вкусом домашнего и полезного кваса!
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