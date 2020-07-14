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Торт Эстерхази — простой рецепт

14.07.2020

Чтобы приготовить известный торт Эстерхази, который в магазине стоит почти 350 гривен, стоит прислушаться к Сергею Калинину. Он отправился в супермаркет, чтобы доказать украинским хозяйкам: даже самый вкусный и дорогой торт Эстерхази можно приготовить самостоятельно — в три раза дешевле, из продуктов, которые есть в холодильнике у каждого! Читайте рецепт в материале.

торт эстерхази

Ингредиенты:

  • Сахар – 1 ст.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Грецкий орех – 200 г
  • Корица – 2 г
  • Яйцо – 6 шт.
  • Абрикосовый джем – 2 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 пак.
  • Молоко – 2 ст.
  • Вишневая наливка – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Миндальная стружка – 100 г
  • Белый шоколад – 1 плитка
  • Черный шоколад – 1 плитка

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Приготовление:

  1. Белки взбить с сахаром до состояния густой пены, добавить корицу и измельченный грецкий орех.
  2. Сформировать коржи на круглых заготовках с пергамента.
  3. Выпекать при температуре 200 С в течение 7 минут
  4. Молоко смешать с сахаром и довести до кипения.
  5. Яйца взбить, добавить муку и часть молока, тщательно перемешать.
  6. Влить яичную смесь в остывшее молоко и варить до загустения. Немного остудив добавить масло и наливку.
  7. Готовые коржи смазать заварным кремом.
  8. Последний корж смазать абрикосовым джемом.
  9. Растопить на водяной бане белый шоколад и полить им торт.
  10. Растопить черный шоколад и поместить его в кондитерский шприц (или конверт из пергамента).
  11. Нарисуйте на торте спираль, двигаясь от центра к краю.
  12. Кончиком ножа разделить спираль на сегменты, чтобы получился рисунок паутинки.
  13. Обсыпать боковую часть торта миндальной стружкой.

Приятного аппетита!

tort

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