Диетический торт: рецепт лакомства от Сони Руденко
15.07.2020
Кулинар Соня Руденко знает, как приготовить вкусный диетический торт! Это лакомство – спасение для всех любителей сладкого, желающих похудеть! Хотите узнать секрет приготовления низкокалорийного торта? Тогда скорее читайте наш материал!
Больше по теме: Японский десерт «Моти»: рецепт приготовления
Ингредиенты:
Для трех коржей:
- Яйца – 9 шт.
- Какао-порошок – 30 г
- Льняная мука – 30 г
- Вишневый сок – 500 мл
- Желатин – 10 г
Для суфле:
- Белки – 4 шт.
- Фруктовый йогурт – 500 мл
- Желатин – 20 г
- Вишня – 200 г
- Шоколад горький – 75 г (для верхнего слоя)
Приготовление:
Приготовление коржей:
- Сделать желе из вишневого сока и желатина.
- Вылить в форму, застеленную пищевой пленкой, и отправить для застывания на 1- 2 часа в холодильник.
- Взбить яйца, добавить смесь льняной муки и какао-порошка, выпекать на пергаменте 10 минут при температуре 180 ºС.
Приготовление суфле:
- Развести желатин, взбить с фруктовым йогуртом и ввести взбитые белки.
- В форму выложить корж, сверху слой вишен, залить 1/2 суфле, опять корж, суфле, сверху аккуратно выложить желе, полить суфле и накрыть коржом.
- Покрыть глазурью из горького шоколада и отправить в холодильник.
Больше по теме: Ягодный квас: рецепт Натальи Фалион
Несколько хитростей:
- Во время приготовления торта не нужно использовать сахар, так как в вишневом соке он уже есть. Это полезнее и вкуснее.
- Тесто – это смесь какао-порошка и льняной муки, которая считается диетической. Она нормализует вес и содержит до 30% клетчатки, которая обеспечивает полноценную работу желудочно-кишечного тракта и выводит из организма вредные вещества.
- Если вы хотите сделать несладкий вариант, то вместо йогурта используйте творог – 400 г и воду – 400 мл.
Больше по теме: Торт «Шахматная доска» – простой рецепт
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре
Video: Диетический торт: рецепт лакомства от Сони Руденко
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=