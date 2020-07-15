Чтобы чувствовать себя уверенно на пляже, нужно правильно выбрать купальник. Стилист телеканала СТБ рассказал о том, как выбрать купальник по типу фигуры.

Треугольник, или груша (узкая талия и широкие бедра). Обладательницам такой фигуры не рекомендуются трусики-шорты, трусики с боковыми завязками и лишними деталями, ткани с блеском. Тут главная цель – избавиться от акцентов на бедрах и сделать верх визуально больше. Например, с помощью бюстгальтера пуш-ап. Что касается нижней части купальника, то она должна быть однотонной, с высокими вырезами – так вы зрительно удлините ноги. Если хотите цельный купальник, то выбирайте модель либо с объемными деталями сверху, либо разделенную на два цветовых блока: яркий вверху, приглушенный и однотонный – внизу.

Перевернутый треугольник (узкие бедра и широкие плечи). Здесь правила обратные, чем для «треугольника». Советую отказаться от купальников на тонких бретельках или без бретелек вообще. Желательно, чтобы верх был нейтральным. На такой фигуре лучше всего будут сидеть купальники с толстыми бретельками. Для нижней части подойдут рюши, завязки по бокам, полоски, контрастные детали, шортики. Выбирайте также купальники с V-образным вырезом. Но при этом всегда привлекайте как можно больше внимания к бедрам.

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Прямоугольник (плечи, талия и бедра примерно одной ширины). Следовательно, такому типу фигуры не хватает женственных изгибов. Поэтому откажитесь от однотонных, простых классических купальников и купальников с горизонтальными полосками. Если вы хотите купить себе цельный купальник, то выбирайте изделия с различными симметричными вырезами, вставками, драпировками.

Овал (визуально плечи и бедра небольшие, в области талии фигура крупнее). Обладательницам такой фигуры необходимо зрительно сделать талию более узкой. Ваш купальник должен быть с глубоким вырезом и хорошо поддерживать центральную часть тела. Рюши или драпировки вверху или внизу также создадут иллюзию талии. Этому поспособствуют также темные и однотонные цвета в области талии. Если позволяет комплекция, можно подобрать и цельный купальник с боковыми вырезами.

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