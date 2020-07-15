Клубника — не только вкусная и витаминная ягода, но и настоящая находка для каждой красавицы. Помимо того, что из нее вы можете приготовить множество вкуснейших блюд, эта ароматная ягода — действенное бьюти-средство. Как сделать маску для лица из клубники? Узнайте простые рецепты клубничных масок для лица, которые сохранят молодость и красоту вашей кожи!

Больше по теме: Как вырастить клубнику у себя на балконе: советы садовода

Маски для лица из клубники: рецепты

Увлажняющая маска из сока клубники

2 чайные ложки клубники

1 чайная ложка овсяной муки

1 яичный желток

Из трех ингредиентов готовим однородную массу, аккуратно наносим на лицо неплотным слоем, смываем теплой водой через 10–15 минут.

Маска из клубники для воспаленной кожи

2 столовых ложки клубники

1 столовая ложка творога

Перетираем подготовленные ингредиенты, наносим массу на лицо, смываем прохладной водой спустя 15–20 минут.

Питательная маска из клубники

Больше по теме: Как вырастить клубнику у себя на балконе: советы садовода

3–4 чайные ложки клубники

2 чайные ложки сливок или сметаны

Перетираем составляющие, питательную смесь наносим на лицо, смываем теплой водой через 15 минут.

Маска из клубники для жирной кожи

1 чайная ложка сока ягоды

1 чайная ложка белой или голубой глины

Полученный состав наносим на лицо, когда маска начинает подсыхать – смываем теплой водой.

Маска для уставшей кожи из клубники

2 чайные ложки клубничной мякоти

2 чайные ложки молока

1 чайная ложка меда

Смешав ингредиенты, наносим витаминную смесь на лицо, через 10–15 минут смываем теплой водой.

Больше по теме: Польза и вред клубники: все о любимой ягоде

Перед тем, как делать клубничную маску для лица, стоит учесть несколько моментов:

Если у вас есть аллергия на ягоду, для начала сделайте тест на переносимость . Нанесите немного кашицы из клубники на изгиб локтя, проследив за реакцией кожи. Если вы заметите покраснение, высыпания или подобные симптомы – от клубничной маски вам лучше отказаться.

. Нанесите немного кашицы из клубники на изгиб локтя, проследив за реакцией кожи. Если вы заметите покраснение, высыпания или подобные симптомы – от клубничной маски вам лучше отказаться. Маски из клубники обладают отбеливающим эффектом. Они помогут в борьбе с пигментными пятнами и веснушками, поэтому принятие солнечных ванн с подобными бьюти-процедурами совмещать не стоит.

Применение маски из клубники для лица завершите нанесением крема, чтобы кожа не пересушивалась.

Теперь вы знаете, как сделать маску из клубники для лица в домашних условиях. Сезон клубники — отличный повод, чтобы освежить кожу и насытить ее витаминами!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре