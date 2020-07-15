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Витаминные коктейли из «сорняков»: рецепты Аниты Луценко

15.07.2020

Многие не считают зелень самодостаточным продуктом, а некоторые вообще относятся как к сорнякам. Для таких скептиков Анита Луценко предлагает зеленые витаминные коктейли, которые придадут сил и спасут в жару – сладкий, кислый и пикантный. Попробуйте и вы измените свое мнение о зелени!

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Зеленый коктейль сладкий

Ингредиенты:

  • Банан – 1 шт.;
  • Шпинат – пучок
  • Лайм – ½ шт.
  • Мята – веточка;
  • Фенхель – 1 шт.;
  • Мед – 1 ст. л.;
  • Минеральная вода – ½ ст.

Способ приготовления:

  1. Банан почистить, нарезать.
  2. Положить зелень в чашу блендера. Выдавить сок лайма. Взбить все ингредиенты в блендере.

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Зеленый коктейль кислый

Ингредиенты:

  • Щавель – пучок;
  • Яблоко – 1 шт.;
  • Лимон – 1 шт.;
  • Салат – пучок;
  • Петрушка – пучок;
  • Минеральная вода – ½ стакана;
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Удалить сердцевину из яблока.
  2. Выдавить сок лимона.
  3. Положить в чашу лед и взбить все ингредиенты.

Зеленый коктейль пикантный

Ингредиенты:

  • Корень сельдерея – 1 шт.;
  • Огурец – ½ шт.;
  • Укроп – пучок;
  • Шпинат – пучок;
  • Кефир – ½ стакана;
  • Соевый соус – 1 ч. л.;
  • Растительное масло – 1 ч. л.;
  • Чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

  1. Взбить в блендере сельдерей, зелень, огурец и кефир.
  2. Приправить соевым соусом и настоянным с зубчиком чеснока растительным маслом.

Video: Витаминные коктейли из «сорняков»: рецепты Аниты Луценко

Как приготовить витаминные коктейли из зелени и какие именно? Читайте рецепты витаминных коктейлей из зелени, которые предлагает попробовать Анита Луценко

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