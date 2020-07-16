Кабачок – зеленый источник витаминов, который так и просится на стол. Блюда из этого овоща не только насыщают ваш организм витаминами, но и помогают держать себя в форме. Читайте рецепт вкусной, низкокалорийной и быстрой в приготовлении лазаньи из кабачков от эксперта «Все буде добре» Натальи Левензон в нашем материале.

Больше по теме: Блюда из кабачков: топ-5 самых вкусных рецептов

Ингредиенты:

Кабачки – 5 – 6 шт.

6 шт. Помидоры – 3 шт.

Болгарский перец – 2 – 3 шт.

3 шт. Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 – 3 зубчика

3 зубчика Немного зелени (петрушка, укроп, кинза)

Сыр пармезан (или любой другой твердый) – 100 г

Растительное масло – 3 – 4 ч. л.

4 ч. л. Прованские травы по вкусу

Соль, сахар по вкусу

Кориандр (семена) по вкусу

Больше по теме: Блюда из кабачков: 10 простых рецептов от Михаила Присяжнюка

Приготовление:

Кабачки чистим и нарезаем тонкими пластинами. Маринуем их с солью, сахаром, прованскими травами и отставляем на 20 минут. Затем слегка обжариваем на растительном масле. Перец и лук чистим и нарезаем полукольцами, обжариваем на сковородке в течение 2–3 минут. Зелень и чеснок рубим. Сыр натираем на крупной терке. Снимаем кожицу с помидоров, нарезаем тонкими кружками. Собираем лазанью: дно формы для запекания укладываем кабачками, далее – слой перца с луком, потом зелень с чесноком, помидоры и сверху тертый сыр. Так повторяем еще 1 или 2 раза, в зависимости от размера формы. Накрываем лазанью фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Затем снимаем фольгу и держим блюдо в духовке еще 5 – 7 минут.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.