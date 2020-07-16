Лазанья из кабачков
16.07.2020
Кабачок – зеленый источник витаминов, который так и просится на стол. Блюда из этого овоща не только насыщают ваш организм витаминами, но и помогают держать себя в форме. Читайте рецепт вкусной, низкокалорийной и быстрой в приготовлении лазаньи из кабачков от эксперта «Все буде добре» Натальи Левензон в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Кабачки – 5–6 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Болгарский перец – 2–3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2–3 зубчика
- Немного зелени (петрушка, укроп, кинза)
- Сыр пармезан (или любой другой твердый) – 100 г
- Растительное масло – 3–4 ч. л.
- Прованские травы по вкусу
- Соль, сахар по вкусу
- Кориандр (семена) по вкусу
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Приготовление:
- Кабачки чистим и нарезаем тонкими пластинами. Маринуем их с солью, сахаром, прованскими травами и отставляем на 20 минут. Затем слегка обжариваем на растительном масле.
- Перец и лук чистим и нарезаем полукольцами, обжариваем на сковородке в течение 2–3 минут.
- Зелень и чеснок рубим.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Снимаем кожицу с помидоров, нарезаем тонкими кружками.
- Собираем лазанью: дно формы для запекания укладываем кабачками, далее – слой перца с луком, потом зелень с чесноком, помидоры и сверху тертый сыр. Так повторяем еще 1 или 2 раза, в зависимости от размера формы.
- Накрываем лазанью фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Затем снимаем фольгу и держим блюдо в духовке еще 5–7 минут.
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