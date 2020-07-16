Консервирование огурцов — это целое искусство. Рецептов приготовления очень много, и каждый из них превращает овощи в изысканное вкусное блюдо. Редакция сайта STB.UA собрала три самых вкусных рецепта маринованных огурцов на зиму. Читайте пошаговые инструкции в материале.

Маринованные огурцы с виноградом

Ингредиенты:

Огурцы — 700 г

Виноград кислых сортов — 100 г

Листья винограда — 2 шт.

Чеснок — 4 зуб.

Петрушка — 3 шт.

Корень хрена — 40 г

Листья хрена — 1 шт.

Соцветия укропа — 2 шт.

Перец чили — 0,25 стручка

Для маринада:

Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Перец черный горошек — 5 шт.

Перец душистый горошек — 5 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления:

В предварительно вымытую и стерилизованную банку положить листья винограда, хрена, соцветия укропа, зелень петрушки. Добавить измельченный корень хрена, перец чили и разрезанные зубчики чеснока. Плотно заложить огурцы в банку, заполняя просветы виноградными ягодами. Ошпарить дважды огурцы и вылить ту же жидкость в кастрюлю. Всыпать соль, сахар, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Перемешать и прокипятить. Залить ошпаренные огурцы маринадом.

Маринованные огурцы с красной смородиной

Ингредиенты:

Огурцы — 700 г

Красная смородина — 100 г

Листья смородины — 3 шт.

Листья вишни — 3 шт.

Чеснок — 2 зуб.

Соцветия укропа — 1 шт.

Для маринада:

Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл

Сок красной смородины — 200 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Перец черный горошек — 5 шт.

Перец душистый горошек — 5 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления:

Заложить в банку листья смородины, вишни, соцветия укропа, разрезанный чеснок, огурцы и виноград. Дважды ошпарить. Влить в воду из-под ошпаренных огурцов сок красной смородины, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Прокипятить и залить маринад в банку.

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Маринованные огурцы с томатной пастой и корицей

Ингредиенты:

Огурцы — 700 г

Чеснок — 2 зуб.

Лук — 1 шт.

Соцветия укропа — 1 шт.

Листья хрена — 1 шт.

Для маринада:

Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл

Томатная паста — 300 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Перец черный горошек — 5 шт.

Перец душистый горошек — 5 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

На дно банки положить разрезанный чеснок, листья хрена и соцветия укропа. Лук, нарезанный кольцами, заложить в банку вместе с огурцами и дважды ошпарить. В жидкости из-под ошпаренных огурцов разбавить томатную пасту, всыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Прокипятить и залить в банку. Все три банки огурцов, накрытых крышками, стерилизовать 15 минут. Достать из кипятка и закатать.

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